Pelea de perros: Aclaran que fue el Pitbull el que atacó a callejeros

Una testigo de lo ocurrido, aclaró a LU 24 cómo fueron los hechos que terminaron ayer por la tarde con la intervención policial por una pelea de perros en el centro de la ciudad. Dolores Echevarría indicó que “un perro/a pitbull andaba suelto por Colón. En la esquina de Hipólito Yrigoyen atacó a un callejero viejito, que estaba acostado muy tranquilo al lado del puesto de pochoclos. No había forma de que lo suelte, la gente quería separarlos pero costó un buen rato. Terminaron en el medio de la calle. Cuando lo soltó, siguió por Colón hasta 9 de Julio y en esa esquina atacó a otro perro”.

Y agregó: “Según dicen la dueña del Pitbull andaba con él, y una de las chicas de PACMA los acompañó a su casa para asegurarse que no vuelva a atacar”.

“Los callejeros no atacaron a nadie. Fue totalmente al revés: un perro con dueño irresponsable generó las dos peleas”, finalizó para aclarar lo ocurrido.

Desde PACMA

PACMA, a través de un comunicado publicado en Facebook, expresó: “A raíz de varios malentendidos, PACMA INFORMA con respecto a los datos brindados en la página de LU 24 en el día de ayer sobre la pelea en el centro entre un Pitbull y algunos callejeros, que NO SE LLEVÓ NINGÚN PERRO AL REFUGIO EN EL DÍA DE AYER.

También aprovechamos para aclarar que NUNCA ha habido reportes de peleas entre los callejeros del centro y canes que circulan por ahí, entendiendo por declaraciones de varios testigos, que ayer fue el perro con dueño quien provocó los incidentes, lastimando a dos callejeros quienes fueron asistidos por proteccionistas independientes.

Por nuestra parte, gente de PACMA acompañó al Pitbull y a su dueña, escoltados por la policía, para constatar que en su domicilio existan las medidas de seguridad correctas para este tipo de raza”.