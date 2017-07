“Peligro” Vega dejaría la cárcel la semana próxima

Fernando “Peligro” Vega podría recuperar su libertad la próxima semana, si así lo decide el Juez de Ejecución de la causa original por la cual fue aprehendido, en la cual se hallaba en infracción por no haber ido a firmar al Patronato de Liberados mientras cumple su condicional.

Respecto a las otras causas por las que se lo imputaba a Vega, el Juez de Garantías, Dr. José Guillermo Lludgar entendió que no hubo elementos suficientes para mantenerlo detenido ya que las declaraciones testimoniales del oficial Julio Rodríguez no alcanzan a motivar la necesidad de hacerlo.

Vega está a disposición del Dr. Claudio Alberto Brum, Juez de Ejecución por la cual lo tenía detenido, y ante un pedido de la defensa, podría, en caso de acceder Brum, obtener su inmediata libertad.