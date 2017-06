“Peligro” Vega llegó a la cárcel de Villa Floresta y no declarará en Necochea

Finalmente, anoche a las 22 se produjo el arribo de Fernando Mariano Vega, conocido como “Peligro”, a la Unidad Penitenciaria N°4 de Villa Floresta. Tras su detención en Chichinales, cerca de Cipolletti (Río Negro), ocurrida el pasado 28 de mayo, el tresarroyense fue puesto a disposición del titular del Juzgado de Ejecución N°1, a cargo del doctor Claudio Brun. Ante este funcionario, no está requerido que Vega preste ningún tipo de declaración.

Entretanto, fuentes cercanas al caso desmintieron que esté previsto que Vega declare en Necochea, donde se lo investiga por el robo en un campo de Energía. Hasta el momento, indicaron los voceros, desde la Fiscalía necochense que instruye la causa sólo han existido comunicaciones telefónicas, pero no se ha solicitado el comparendo del tresarroyense, que es lo dispuesto por la ley. Esto es, corresponde que la fiscal a cargo de la investigación libre un oficio al juez Brun, que hoy tiene a su disposición a Vega, cuestión que hasta hoy no había sucedido.

Finalmente, se informó también que el nombrado fue sometido a controles sanitarios de rutina en el ingreso a un establecimiento penitenciario, de los que se infirió que se encuentra en buenas condiciones de salud y se desmintió la versión de que se encontrara en huelga de hambre.