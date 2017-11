Pellegrini defendió el trabajo con el Fondo de Financiamiento Educativo

Marta Pellegrini, concejal por el Movimiento Vecinal, defendió la modalidad de trabajo en torno al Fondo de Financiamiento Educativo, al señalar que “se han tratado de resolver la mayor cantidad de problemáticas, no sólo desde la infraestructura sino también desde lo educativo formal y no formal, a partir de talleres y asistencias técnicas que dan respuesta a otro tipo de necesidades que plantean los jóvenes. Los otros bloques han hablado de la importancia de una comisión más ampliada, mientras que yo estoy convencida y lo he sostenido, que el ámbito de trabajo de todas las cuestiones que hacen a la educación es la Unidad de Gestión Distrital, donde hay una gran diversidad de actores, desde educativos, gremiales hasta el Municipio. La dinámica con la que se trabajó fue muy buena, habrá que ver qué aporta la nueva composición del Concejo para mejorar, porque entiendo que todos acordamos en que los chicos son lo más importante, así que todos estaremos trabajando juntos, incluso con estos cuatro legisladores que tendremos”.

Pellegrini advirtió sobre el cambio en el coeficiente sobre el que se calcula el FFE, pero consideró que “mientras a otros les disminuiría en un 50%, entendemos que Tres Arroyos no tendrá grandes cambios”.

Premios Fontanarrosa

Por otra parte, Pellegrini anunció la entrega de los Premios Fontanarrosa, instituidos por el Concejo Deliberante, para las 18.30 del 30 de noviembre, día en que se hará la última sesión ordinaria del Cuerpo. “La idea es resaltar aquellas condiciones que tienen los alumnos más destacados de cada institución, de gestión estatal y privada. Las escuelas nos envían el listado de merituados, y de allí surgen tres premios y una mención. No podemos informar quiénes son por el momento, porque las notificaciones van a las instituciones educativas”, señaló.