Pelota a Paleta: Huracán perdió con Centro Vasco Necochea

Este fin de semana, se disputó la primera fecha de la categoría Quinta sudeste, en la Ciudad de Necochea, en donde el anfitrión fuel el Centro Vasco.

Viajaron para representar al Club Huracán, el binomio García, Juan Cruz - Rust, Guillermo, no logrando obtener resultado positivo en sus dos compromisos.

Con Huracan Necochea "A" el score fue: 12 11 - 12 10 y con C. Vasco Necochea "B": 12 8 - 6 12 - 7 5.

ZONA 1

C. Vasco Necochea "A": Zubillaga, Juan de la Cruz; Cano, Jaime y Zubillaga, Julián

C.D. Otamendi "A": Rotela, Helvio; Moyano, Domingo R y Peralta, Raúl

Pta. Gonzalez Chaves "A": Rebollo, Aquiles; Martinez, Federico; Calderón, Matías y Carabajal, Patricio

ZONA 2

Huracan Necochea "A": López, Diego y Alvarez, Sebastian

C. Vasco Necochea "B": Peralta, Facundo M.; Peralta, Oscar y Martinez De Ustaran, Andoni

Huracan Tres Arroyos "A": García, Juan Cruz y Rust, Guillermo

C. Vasco Necochea "C": Orte, Javier; Dindart, Martin y Amat Ignacio

ZONA 3

Boca de Rauch "D": Arias, Héctor y Delorenzini, Nicolás

Boca de Rauch "E": Belmartino, Marcos; Allende, Miguel y Bernatene, Juan Pablo

C.D. Otamendi "B": Ale, Augusto; López, Ramiro y Acosta Viedma, Jorge

Huracan de Necochea "B": Mastronardi, Bernardo y Ramallo, Facundo N.