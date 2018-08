Peña “Los Abuelos Unidos” celebra su 34° aniversario con una cena y baile

La reconocida Peña “Los Abuelos Unidos”, festeja sus 34 años de actividad social en la comunidad con su tradicional cena y baile.

Según detallaron Ángela González y Humberto Jaureguibere, miembro de la comisión, el festejo se concretará en las instalaciones de los Altos de Costa Sud mañana a partir de las 21.30 horas.

“Habrá cena, baile y muchos premios. Hay muchos preparativos y todo se hace con mucho trabajo”, dijo Ángela a LU24.

Ambos destacaron que las tarjetas “están agotadas desde hace un día” y describieron el abundante y exquisito menú que compartirán en la ocasión.

“Empecé como colaboradora cuando aún no tenía la edad para hacerlo, me encantó ver como trabajaban y me quede con ellos y ya hace 20 años que estoy. Hoy soy la presidenta”, indicó González.

Humberto por su parte, mencionó que llegó a partir de sus lazos familiares que lo relacionan con los inicios de la peña.

“El grupo que tenemos es muy activo; esto es sin fines de lucro y es un lugar para que la gente mayor tenga donde ir. Se pasa muy lindo. El equipo lo conforman unas 19 o 20 personas y en las cenas recibimos alrededor de 180 personas”, mencionaron.

Aclararon que con lo que se recauda se realizan donaciones, aunque el fin es siempre “tratar de invertir en la próxima cena, y en el alquiler del salón, todo es para disfrutar nosotros”.

Anticiparon que mañana se concretará durante el evento el sorteo de un viaje a Cataratas del Iguazú.