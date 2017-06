Pensiones: Convocan a un encuentro con miras a un amparo colectivo

La concejala por el Frente para la Victoria y ex articuladora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Mercedes Moreno, expresó su preocupación hoy por los casos de baja o suspensión de pensiones por discapacidad en Tres Arroyos. “Recibo consultas de gente muy angustiada, preocupada porque si bien lo que cobraban no era mucho, era indispensable en algunos casos para tratamientos, y en otros directamente para pagar el alquiler o los servicios básicos. Las pensiones no son un subsidio ni un plan social, son un derecho de los discapacitados y sus familias”, sostuvo Moreno.

“A la gente le han mentido, esta es una decisión política de recorte, un ajuste brutal. Se habla de revisión de beneficiarios, cuando eso ya se hizo, y de hecho algunas pensiones en aquel momento se dieron de baja porque no respondían a los requisitos de una legislación que ya existía. Y si se requería una nueva revisión, no es la quita del haber la manera de hacerla: se debe ir caso por caso con la intervención de los equipos técnicos del Ministerio, como se hizo oportunamente”, puntualizó.

Finalmente, Mercedes Moreno convocó a una reunión hoy miércoles a las 19, en la Biblioteca José Ingenieros, Bolívar 132, donde los beneficiarios a los que les fue suspendida la pensión podrán recibir asesoramiento legal con miras a la presentación de un recurso de amparo colectivo.