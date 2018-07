Pérdidas en la red de agua: Para Lebene, “no hubo impericia de funcionarios”

Quien fuera director de Obras Sanitarias Nelson Lebene, fue consultado por LU 24 respecto a las obras realizadas cuando se hizo la extensión de la red de agua corriente en la ciudad, y dijo que los problemas que hoy salen a la luz por las pérdidas que se producen en distintos sectores, no fueron producto de la impericia de funcionarios del área, y expresó asimismo que en el caso puntual de la filtración que se repara por parte del personal municipal en calle 25 de Mayo del 200 al 300, pudo producirse por el corte del lomo del pluvial por obras posteriores, hecho con alguna amoladora.

Luego de reseñar lo que fue el Plan Integral de Obras Sanitarias que realizó el comisionado Aguirre en los ´60, “la primera obra subterránea en la ciudad”, según dijo, expresó que “dentro del plan se incluía el de cloacas, y en el ´69/´70 llegan los primeros desagües pluviales, posteriores a las obras de redes de agua corriente; en esa esquina por lo que me dijeron encontraron un caño cercano al pluvial, alejado unos sesenta centímetros del mismo, que estaba perdiendo”.

“Cuando fui funcionario hablé el tema desde adentro”

“Me llamó la atención que se hablara de impericia de algunos funcionarios, porque cuando la política se mete en los servicios eso es lo que estamos pagando; hablan de impericia, dicen de todo, hay que ser muy cuidadoso; a mí me resbala porque lo tomo de quien viene y lo tomo de cómo viene la cosa, hay que leer, mirar y hablar poco, yo cuando fui funcionario hablé el tema de adentro y cuando me fui no hablé de afuera; es muy común hablar de afuera y no habla de adentro; hay que hablar de adentro cuando están las cosas mal hechas y jugarse el puesto, poner la cara”, sostuvo.

“Deben haber empezado algún trabajo posterior con los años en ese pluvial con una amoladora que cortó la parte del lomo y no lo taparon, y si el caño perdía por alguna junta, el agua buscaba lo más fácil e iba dentro del caño que estaba directamente cortado con la amoladora, no es que Obras Sanitarias paso un caño por dentro del pluvial”.

“Lo que seguramente está pasando al lado del pluvial es un caño de Obras Sanitarias: y no van a encontrar un solo caño, van a encontrar millones de caños; mientras no se haga una macro medición efectiva de cuanto bombea cada pozo de bombeo, se sume la macro medición y se reste la micro medición con cada medidor, se tendrá el resultado de acuerdo a lo que consume la ciudad, y lo que produce la ciudad, cuánta agua no se lee; entonces del agua que no se lee demuestra que evidentemente hay mucha gente sin medidor o muchas pérdidas subterráneas que no se van a encontrar; estas existen acá en Necochea y Mar del Plata, y muchas no aparecen y otras aparecen, unas suben a la superficie, como en este caso y se meten en el caño del pluvial, pero no hay impericia de funcionarios, ni del servicio de Obras Sanitarias, porque la obra de Obras Sanitarias está en el Plan Integral, pasó en los años 70, mucho antes que el gas y los pluviales, al igual que las fibras ópticas, y así nos fueron rompiendo los caños a nosotros, ya que vinieron a posteriori, por lo que hay que tener mucho cuidado con lo que se habla, con lo que se dice, porque cuando se politizan los servicios y se habla “de mala leche” y se quiere embarrar a cualquiera, no sirve, yo tengo mucha documentación de periódicos escritos, y hay publicaciones que son interesantes leer”, dijo y citó artículos de los años 1988, 1998 y 2000 referidos al tema, donde se admitían los problemas que había en ese momento”.

“Pérdidas van a encontrar millones en la ciudad; yo creía que habían encontrado un caño que pasaba por el pluvial, pero la filtración se producía por un corte en el pluvial hecho por amoladora, una tecnología que apareció después de la obra inicial, todas las obras que vinieron después, seguramente alguna dejaron abierta, creo que dejaron abierto, y por eso se escurre el agua, y entró la mugre”, finalizó.