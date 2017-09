“Perico” Medina molesto con Cambiemos: “Me parece injusto que hoy vengan a golpearse el pecho por la obra del Puente Roca”

El artesano platero, Pedro “Perico” Medina, vive del otro lado del Puente Roca que desde hace más de un año se encuentra en construcción, obra que él junto a un grupo de vecinos del barrio Villa del Parque reclamaron desde el 2013 para que se llevará a cabo.

Hoy acudió a nuestra emisora luego de presenciar la visita del Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, a quien escuchó decir ante este medio que la obra del Puente Roca era un compromiso de la Gobernadora María Eugenia Vidal y que como tal llegó a Tres Arroyos a controlar el avance de obra.

“Esta obra no surge del compromiso de la Gobernadora Vidal ni de ninguno de los funcionarios de Cambiemos. Esta obra es gestión del Intendente Sánchez y del Gobernador Scioli, a los cuales nosotros en su momento fuimos muy críticos, los molestamos bastante para lograr que esta obra se haga, entonces me parece injusto que hoy vengan a golpearse el pecho personas que jamás en algún momento recibieron de parte de los vecinos ningún reclamo”, fustigó Medina.

Por otro lado indicó que “cuando se colocó el cartel de inició de obra fue en julio del 2016 y según decía el plazo de ejecución era de 180 días, estamos en septiembre del 2017, o sea esta obra de seis meses ya lleva un año y dos meses y todavía no está terminada. Entonces si viene un Diputado a controlar el avance de la obra en una obra que lleva más del tiempo de ejecución, la verdad que no entiendo cuál es el control de la obra que hacen, porque lo que hicieron es sacarse selfies sonriendo y no sé a qué vienen tantas sonrisas”.