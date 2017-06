“Perico” Medina se presentó a la audiencia de conciliación y asegura que De Benedetto no fue y “se pone en papel de víctima”

El reconocido orfebre local, Pedro “Perico” Medina participó ayer de una audiencia de conciliación tras ser denunciado por el concejal Augusto De Benedetto por el delito de “coacción”.

Esta situación se originó a raíz del reclamo que realiza Medina desde hace un tiempo y junto a un grupo de personas, en el que se le solicita al edil De Benedetto que devuelva la banca que ocupa en el cuerpo deliberativa, luego su retiro del Frente Para La Victoria y tras el que adoptara la modalidad de unibloque en el Concejo.

“Esta persona me ha hecho una denuncia por coacción; tergiversando lo que es un reclamo que le hacemos muchos ciudadanos que es que devuelva la banca, porque fue elegido para una cosa. Está bien que según él la ley no dice que no se puede ser tránsfuga y que en ningún lado está escrito que no se puede hace eso, pero tampoco está escrito que nosotros como ciudadanos no podemos reclamarle. Entonces, lo que hace es ponerse en el papel de víctima y criminalizar lo que es un reclamo legítimo, hecho dentro de los carriles que corresponde y en el lugar que corresponde y fui a una audiencia de conciliación que es voluntaria. Me presenté y la acepté”, relató Medina a LU24.

Comentó además que De Benedetto no se presentó a dicha audiencia: “no se cómo es una audiencia de conciliación, cuando solo se presenta una de las partes”, aseveró y remarcó durante la entrevista: “me presenté, se leyó un escrito y la justicia me solicita que me comprometa a no tomar contacto físico, verbal, ni gestual con este sujeto. Asumí el compromiso, porque todas las veces que hemos ido a reclamar al concejo, no hemos tomado ningún tipo de contacto con él ni queremos hacerlo; menos físico. Si quiero que devuelva la banca al Frente Para la Victoria, que es el partido por el cual lo elegimos y del que el en actitud de tránsfuga se fue y formó este unibloque. El cree que es una alternativa superadora del kirchnerismo”.

Aclaró que la única vez que tuvo contacto con él, fue cuando mantuvo el único encuentro entre ambos logrado.

“le di la mano y fue cuando él me invitó a su oficina a conversar. Nosotros seguiremos adelante con nuestro reclamo y el seguirá haciéndose la víctima.

Nuestra obligación también como ciudadanos, es no permitir que también pasen estas cosas impunemente; que un político pueda hacer lo que se le cante; hoy diga una cosa y mañana haga otra; comportarse como un panqueque; votar todo en contra y la situación también en la que pone hoy al concejo, ya que no tiene base partidaria y entorpece el funcionamiento”, advirtió.

Asimismo, hizo hincapié en que De Benedetto, se ha tomado “varias y prolongadas licencias, por lo que el concejo cambia la composición del mismo durante sus licencias, porque hay un bloque menos; el bloque del Frente Para La Victoria vuelve a tener la misma cantidad de concejales que durante la elección, pero él esta aferrado a su banca”.

Para Medina, De Benedetto “está cometiendo un delito y es el de calumnia. El dice haber recibido amenazas anónimas; amenazas por perfiles truchos de Facebook, sufrido daños en su local e intentos de robo y lo adjudica a nosotros lo cual es totalmente falso. Es insólito manifestar eso, porque yo el reclamo lo hago público, me doy a conocer y demás y esta es una maniobra para desvirtuar el reclamo. Además a través de esto se pretende personalizar un reclamo que es plural, los que me acompañaron a la audiencia y no les permitieron ingresar, son otros compañeros con los que compartimos el reclamo y estaremos el jueves 6 en la sesión; no yo individualmente. No para hacerle nada, solo reclamarle como siempre que devuelva la banca”.

Por último, mencionó que le consultó a la letrada durante la audiencia “¿qué me está pidiendo la justicia? ¿No puedo ir a una sesión del Concejo Deliberante, o no puedo expresarme libremente? Fue un poco ambigua y con buena voluntad. Me aconsejaba y me dijo que puedo ir”, puntualizó.