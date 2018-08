Peronistas locales en una reunión en Dorrego: “la gente nos pide la unidad”

Tras participar de un encuentro de intendentes, legisladores y autoridades partidarias del PJ de la Sexta Sección en Coronel Dorrego, en el que estuvo presente el vicepresidente del justicialismo bonaerense, Fernando Grey, los dirigentes locales Adriana Guerrero y Matías Come aseguraron que se trabaja por la unidad del peronismo local “sobre todo porque es lo que la gente nos pide”.

En torno a la reunión, la presidenta del PJ tresarroyense advirtió que “todos compartimos la preocupación por una situación cada vez más difícil para la gente. Estamos todos igual, el mal lo está sufriendo todo el país, la gente trabajadora”.

“Por eso se habló de llegar, más allá de que puedan existir internas, al 2019 todos juntos”, dijo Adriana Guerrero, y Matías Come completó que “es verdad que pocas veces se ha logrado que quien pierde acompañe, pero en esta oportunidad se está trabajando sobre todo en eso, en que si hay interna, que sea civilizada y que, pidiendo la humildad de todos los compañeros, se busquen aquellos puntos que nos unen como peronistas y no los que nos separan. Hoy, el futuro presidente del PJ, Fernando Grey, nos decía que en el gobierno anterior entregaba netbooks y hoy tiene que dar bolsones de comida. Por eso, y porque se está jugando el futuro de nuestros hijos e incluso de nuestros nietos con el endeudamiento, es que los peronistas tenemos que trabajar todos juntos por la gente”.

Finalmente, recordaron que el 14 de agosto llegará a Tres Arroyos el actual presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez. Aún no está definido dónde se realizará el acto central, pero será el puntapié inicial para cristalizar la unidad del peronismo local, indicaron.