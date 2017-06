Personal de Caballería ya refuerza el patrullaje en la ciudad

La gobernadora María Eugenia Vidal anunció el envío de efectivos de Infantería y Caballería de la Policía Bonaerense a los 190 puntos más conflictivos de la Provincia para iniciar "un camino para devolverle la paz" a los ciudadanos.

En este contexto, la mandataria presentó hoy un operativo de refuerzo del patrullaje en las calles con mayor índice delictivo de todo el distrito. Según anunciaron las autoridades los efectivos reforzarán los operativos de seguridad entre las seis de la tarde y las doce de la noche. En Tres Arroyos desde la semana pasada se puede observar personal de Caballería por las calles, fundamentalmente las plazas.

Durante la presentación, la gobernadora María Eugenia Vidal, aseguró que "desde el primer día, empezamos un camino para devolverles la paz a los vecinos de la Provincia de Buenos Aires".

En el lanzamiento de la flamante Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), destinada a dar respuesta rápida mediante maniobras urgentes de acción, la mandataria bonaerense señaló que "se necesitan muchas medidas aplicadas durante mucho tiempo para que la paz vuelva".

Como parte de las nuevas medidas, unos 800 efectivos de los cuerpos de Infantería y Caballería saldrán a las calles y se instalarán en 200 oficinas móviles en 27 localidades bonaerenses.

Vidal estuvo acompañada por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y por el jefe de la Policía de la Provincia, Fabián Perroni, y resaltó que "no vamos a prometer nada que no podamos cumplir, pero sí les decimos que no vamos a parar de hacer cosas hasta que vuelvan estar tranquilos".

Sobre el final del anuncio la gobernadora le solicitó a los efectivos que "les devolvamos esa confianza, el profesionalismo y la presencia a los vecinos de la provincia, que los están esperando y necesitan de cada uno de ustedes".