Pesca del Delfin en Marisol: “lo capturé accidentalmente y me lo comí”

El hombre que pescara un delfín Franciscana en Marisol días atrás y que provocara una enorme polémica en las redes sociales, luego de que se viralizara una fotografía del animal ensangrentado arriba de su cuatriciclo, cuestión que tuviera alcance en los medios nacional, dialogó con LU24 esta mañana, reconoció haber protagonizado la situación, aunque remarcó que “fue un accidente” y que actuó mal, pero que “no fue adrede”. Personal del OPDS lo visitó tras conocerse el hecho. Dijo claramente que se lo comió y los restos los tiró al mar.

Rubén Vicente, es nativo de Oriente pero vive en Marisol prácticamente, relató lo acontecido a nuestra emisora indignado por la repercusión que tuvo el hecho y asegura que se trataba de “un franciscano” y “no de un delfín.

“Fui a pescar a La Boca lenguado como siempre y saqué una pescadilla. Al rato tuve un pique grande. Pensando que era una corvina, me llevó para el lado del río. Estaba solo yo, y estaba aclarando. Pelee un rato y cuando llegó después de 40 minutos medio cerca de la orilla no estaba bien el pescado y no lo pude sacar y a lo último lo saqué enredado en la bajada y enganchado. Pegó coletazos y traté de tirarlo al agua y encaró a la orilla otra vez, trato de dejarlo y tirarlo al agua dos veces, pasaron 10 minutos y lo dejé ahí y lo llevé”.

Según Vicente, desconocía el tipo de animal del cual se trataba: “Ni idea que era un mamífero y no es un delfín. Es de la familia y es un Franciscano. No es como dicen mató un delfín. Yo no pasee por el pueblo, lo llevé a mi casa y es lo que pasó”.

Agregó además que “hace 3 días lo habían visto. Es un pescado que no sale a la orilla, en mi vida lo había visto. Cuando vi la cola pensé que era un tiburón y quiero aclarar que no es un delfín. Es de la familia, eso quiero que quede claro. Es un depredador y está en extinción, pero no fue la intención. La policía vino a mi casa, me presiona. Vino OPDS de La Plata a verme”, agregó.

Afectado por la repercusión del hecho, dijo: “A mí me hizo mal esto. Yo tendría que haber venido escondido y dejarlo tirado, pero ya está. Lo comí y los restos los tire al mar. No tengo nada que esconder. Fue un accidente. No andaba nadie a las 7 de la mañana cuando lo traje del balneario”.

Aclaró además que “no lo publique yo la foto. La saqué y alguien hizo daño y lo publicó. Yo no actué de mala fe, y salió enganchado. Ahora acá nunca se controló nada y ahora a mí me vienen a ver como si tuviera un acto de depredación masiva”, advirtió.

También Vicente mencionó que no lo arponeó como se dijera en estos días y que “es muy sangrante y tenía clavado dos anzuelos. Eso es todo lo que tengo pasa decir. Cuando vino OPDS a mi casa, me dijeron que les hubiera gustado corroborar y ver el estado del animal y saber por qué andaba ahí”.

Se mostró ofendido con la comunidad del balneario: “No me gustó como me trató la gente. Nadie salió a defenderme y todos hablaron sin conocimiento. Nadie sabe lo que pasó y no hay que hablar sin saber. La gente ha hablado gratuitamente y me han ensuciado sin saber lo que pasó. No fue adrede. Fue un accidente. Yo trabajo en el comercio y tengo una conducta intachable y me hicieron un daño tremendo; que se retracten, por hablar sin saber la situación. Me molesta el daño que me hicieron”, dijo indignado.

Cabe mencionar que la especie a la cual se refiere Vicente, se trata de “la franciscana o delfín del Plata” (Pontoporia blainvillei) y es una especie de cetáceo odontoceto y sería un delfín de río propio del Río de la Plata y las costas del Océano Atlántico en Sudamérica.