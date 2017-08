Pescader, 3° precandidato a concejal por 1País: “Creo que la gente no se siente escuchada”

Sergio “Pipo” Pescader, 3° precandidato a concejal por la lista de 1País, visitó los estudios de LU 24 donde expresó: “Militantes de otros partidos me dice ‘que bueno que se sume gente como vos, gente que viene sana, que viene sin el vicio de la política, gente que tiene un reconocimiento y un trabajo en Tres Arroyos’ que por ahí puede hacer un aporte distinto desde una mirada diferente”.

Sobre su llegada a 1País dijo: “A mi este espacio lo que me ha permitido ver es que hay objetividad, a mí nadie me dio un discurso, nadie me dio un lineamiento para hablar, ni qué no decir. Expreso lo que siento, expreso lo que creo y está bueno eso que uno pueda tener una visión más amplia dentro del mismo bloque de trabajo”.

Si ingresa al Concejo Deliberante, manifestó que trabajaría por el deporte: “Se puede trabajar con los jóvenes, creo que hay que hacer un gran acercamiento con los jóvenes, y además hay mucho para trabajar en los barrios, creo que la gente no se siente escuchada”.

“Estoy de acuerdo con que se haga el Polideportivo, pero por ahí hay otras necesidades. Necesidades básicas que hay que empezar a desarrollar de otra manera, como el tema de las cloacas, el gas, alguna iluminaria, pero también hay que trabajar en otro aspecto social y reforzar lo que son los centros complementarios, reforzar ciertos comedores barriales que se están trabajando muy a pulmón”, agregó.

Por último llamó a votar la lista de 1País: “Massa y Stolbizer son personas que tienen proyectos, que no tienen causas, personas que están limpias, me parece que Pablo (Garate) en la banca ha hecho muchas cosas, ha logrado ‘Tres Arroyos zona fría’ por ejemplo, tiene más de 70 proyectos presentados. Y dentro de lo que es local, capacitación para los jóvenes, tratar de generar empleo, mejorar lo que es la educación. Queremos que nuestra vos se pueda escuchar y aportar”, finalizó.