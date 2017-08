Pescader: “Está bueno hacer un recambio y a través de nosotros llevar la voz más fuerte al Concejo”

Sergio Pescader, es el 3° precandidato a concejal por la lista de 1PAIS, y en diálogo con nuestra emisora aseguró que en su recorrida por los barrios y localidades, la comunidad le asegura no sentirse escuchada. “No le llegan soluciones”, dijo.

“Lo más importante que he logrado recoger de la gente, es que no se siente escuchada porque no le llegan soluciones y en estas elecciones, está bueno que podamos hacer un recambio y a través de nosotros, llevar la voz más fuerte al Concejo. Hay aspectos acá que no se planifican, sino se van a haciendo sobre la marcha o se van poniendo sobre necesidades”, indicó.

Si bien no ha participado antes en política, dijo que esta vez se dio la posibilidad a partir de la propuesta de Pablo Garate. “Hay un equipo fuerte, muy amplio, y con mucha capacidad de recepción. Hay una solidez en el muy buena” expresó.

Mencionó su labor tanto en escuelas de nivel primario como en el nivel secundario y agregó: “creo que la educación ha sido vapuleada en sus últimos años. Nunca estuve de acuerdo con la reforma educativa que fracasó y después fueron parches sobre parches. Se vapuleó mucho la figura del docente; a la escuela se la puso en una función social que no corresponde, donde el chico va a la escuela, porque tiene ayuda que no encuentra en acción social, es un tema global. Está bien que la escuela cumpla ese rol, pero no que sea el prioritario. Contener es perfecto, tener un gabinete es ideal y no todas lo tienen; dar de comer y una copa de leche está perfecto, el tema es cuando eso sobrepasa el rol de la escuela que es enseñar y terminamos dibujando números que no son tan reales. Chicos que pasan de año con falencias, es decir se ha viciado una acción social por sobre la educación”.

Pescader se mostró optimista y expectante de cara a las PASO: “tenemos confianza. Creemos que venimos bien; hay un gran equipo y Sergio Massa y Margarita Stolbizer tienen una muy buena propuesta”.