Pese a las críticas, De Benedetto se aseguró la presidencia de la Cámara Económica

El empresario Augusto De Benedetto fue electo esta noche nuevamente como presidente de la Cámara Económica de Tres Arroyos, tras haber ocupado ese cargo entre los años 2008 y 2012. De esta manera sucede en el cargo a Javier Gallardo, que ahora es vicepresidente. La asamblea tuvo momentos de tensión por cuestionamientos por la presentación de la lista oficialista aunque la votación culminó 44 a favor y uno en blanco.

El nuevo Comité Operativo está conformado por jóvenes e integrantes de la Comisión de Mujeres Empresarias.

Presidente: Augusto De Benedetto.

Vicepresidente: Javier Gallardo.

Secretario: Mariano García Hurtado.

Secretaria general: Graciela Sabarotz.

Tesorero: Felipe Mayol.

Vocales: Roberto Fernández (h), Lucas Carrozzi, Leonardo Martínez, Juan Ignacio Colombo, Arie Groenenberg y Beatriz Merlo.

De Benedetto: “Pidieron tiempo para poder armar una lista y ser otra opción”

Tras la intensa asamblea que se llevó a cabo en la Cámara Económica de Tres Arroyos, De Benedetto aseguró que “sabíamos que había algún tipo de cuestionamiento, se trató por todos los medios de llegar a la asamblea lo mejor posible sin este tipo de cuestionamientos y lamentablemente llegaron a la asamblea estas personas, que eran cuatro o cinco que estaban cuestionando, y en cierto modo opacaron esta asamblea soberana”

Y agregó que la de hoy “fue una asamblea más complicada, tal vez refleja un poco lo que se está viviendo a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel, local, esa intolerancia al no respeto hacia otra persona”.

También sostuvo que “pueden tener una visión diferente del gremialismo empresario, de cómo lo conducimos, pero lo que si no aceptamos es que nos cuestionen las formas estatutarias y el balance y todas las notas que han presentado esta semana. Acá hay profesionales trabajando que ponen en juego su matrícula y la verdad que cuando cuestionan eso, y acá no estamos por un sueldo sino por un interés de lo que nos gusta que es la defensa del comercio y la industria”.

Luego se refirió a los cuestionamientos y dijo que “pidieron tiempo para poder armar una lista y ser otra opción, está perfecto que haya alternancia, pero hay un estatuto que hay que cumplir y ellos tuvieron tiempo de los últimos meses para presentar una lista superadora. Tendrán que esperar los próximos dos años y si no se pueden sumar a este equipo de trabajo, o se sumaran en la próxima asamblea presentando una lista”.

Finalmente concluyó que “fue una lástima porque la verdad que el comercio, la industria y la pyme está pasando un momento muy malo y ver a sus representes peleando por mezquindades personales o de cargos es triste, yo le pido disculpas al comercio y a la industria porque realmente tenemos que tener una actitud superadora de estar todos unidos para pelear por ellos”.