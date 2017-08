Petersen consideró “justo” el reclamo de vecinos por el estado de calles y del agua en la localidad

El Delegado de Reta, Gustavo Petersen, se refirió a los reclamos de vecinos del lugar, sobre algunas cuestiones vinculadas al estado de las calles por la falta de escurrimiento y sobre la necesidad de estudios en el agua de la localidad. Aseguró estar trabajando en ambos temas, considerando además “justo” el pedido.

“El reclamo de los vecinos me parece justo, porque es cierto que faltan algunas cosas. Por ejemplo, lo de las calles que es lo que más reclama la comunidad. Fui a las reuniones de los autoconvocados, para ver cuáles eran las consecuencias de que estén así. Reta es un lugar bajo, que cuando sucede esto como está la provincia llena de agua, nosotros somos la terminal y el agua llega al mar. Ahora que hace un mes que ya no llueve, bajaron las napas; hidráulica hizo zanjeo que ha sacado el agua y eso produjo que bajen las napas. Además, se va a trabajar con dos lagunas que tenemos a la entrada de Reta, para canalizarlas un poco más profundo y eso ayudará. Reta, tiene ciertos lugares como lo céntrico que es bajo y en invierno el agua de napas sale por arriba del cordón. Hace un mes que no llueve y en algunos lugares aún el agua corre hacia el túnel”, detalló.

En este sentido, manifestó que desde que está a cargo de la Delegación Municipal, comenzó a trabajar con Obras Públicas, en temas como la urbanización y al respecto agregó: “vino hidráulica de la ciudad de La Plata. Se hizo un estudio de altimetría de las calles, para tener planos y saber para dónde vamos a llevar el agua para que escurra y eso lleva tiempo”.

Sobre lo manifestado por los vecinos, indicó: “en esta convocatoria, por ahí no estaban al tanto de lo que se está haciendo y desde el desconocimiento se hicieron reclamos, pero los acepto porque es justo”, remarcó.

Sobre el pedido puntual respecto al estado del agua en la localidad, Petersen indicó que “lo que más apunta el pedido también, es al tema del agua en Reta, y el estudio se hace cada seis meses y yo hice uno en febrero pasado y bacteriológicamente el agua dio bien. Lo que ellos quieren saber, es sobre el arsénico. Es decir quieren un físico-químico, para saber qué agua estamos consumiendo. Yo hable con gente que ha formado parte de la Sociedad de Fomento en su momento, y me aseguraron que hace unos cinco años desde la entidad se hizo uno de arsénico que es lo que más preocupa y dio bien. Supongo que no habrá un cambio, pero haremos el estudio. Estamos trabajando en eso y en todos los pedidos hechos”.

Por otra parte, en cuanto a la reunión de delegados mantenida con el Intendente Sánchez, indicó que la misma se realiza de manera mensual, y en base a los resultados de las PASO, Petersen recalcó: “cada uno se hace cargo de su lugar y decidimos poner cada uno la renuncia a disposición del Intendente y que el evalúe. Hay muchas conjeturas. Creo que Sánchez siempre recorrió y trabajó para la ciudad y de hecho, hay proyectos de asfaltar los caminos rurales en esta ciudad, pero creo que la gente no tendría que ver el vaso vacío, sino ver que el vecinalismo trabajó mucho. Seguimos todos trabajando y reuniéndonos con él. Nos pidió poner más esfuerzo, y creo que cada delegado se hará cargo de su lugar y tratar de revertir lo que pasó”, manifestó.