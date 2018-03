Picada mortal en Pehuajó: “Fue horrible lo que vi” dijo Ulibarre

El tresarroyense Juan Ulibarre estuvo presente en momentos en que se produjo el trágico accidente en el que una moto embistió a un joven de catorce años que cruzó la avenida y falleció en el acto producto del impacto en Pehuajó, en medio de una picada no autorizada y, cuyo video fue difundido en las últimas horas.

El hecho se produjo en momentos que se desarrollaba un encuentro de motos, y no estuvo vinculado al mismo, el que se hace desde hace 25 años.

“Fue horrible lo que vi, yo estaba al frente, el nene cruzó, y como estaba haciendo un “Willy”, sin luces no lo vio, y lo levantò en el aire”, dijo Ulibarre, quien atribuyó a “una interna” entre grupos de Pehuajó la realización de las picadas.

“La juventud està muy complicada, no se los puede parar a los chicos, el alcohol hace lo suyo, hay que parar la bebida, es impresionante, uno lo ve, he visto muertes con choques de frente e incendio de motos, las picadas no son legales, pero igual se hacen; la gente va a mirar las picadas”, relató.

Los organizadores decidieron suspender el encuentro motero, ante el tremendo accidente.