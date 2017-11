Piden apoyo municipal para la realización de la “Cacho Fest”

Julián Lamberti, uno de los organizadores de la llamada “Cacho Fest”, una fiesta de fin de año en Claromecó que se inició en una vivienda particular para luego abrirse al público y alcanzar un importante nivel de asistencia, pidió al Concejo Deliberante un predio para realizar la próxima edición y la declaración de interés municipal. Además de relatar los pormenores de la celebración a través del tiempo y argumentar acerca de su impacto turístico, Lamberti mostró a los integrantes de la Comisión de Turismo fotografías de la edición anterior, que pudo concretarse en la playa ya que el nombrado era concesionario del parador que llamó “La Playita del Medio”. Y dijo haber recorrido el predio donde se realiza el enduro junto al director de Turismo, Pablo Ledesma, como posible escenario del evento, pero dejó librado al criterio municipal dónde podría concretarse este año.

En tanto, el edil Santiago Orfanó, que preside la comisión mencionada, reconoció que “hoy por hoy no habría otro predio de las características que la fiesta requiere que no sea el circuito”, pero aseguró que “desde la gestión municipal se busca generar consenso en torno a estas realizaciones, que son importantes desde el punto de vista turístico”.

Orfanó admitió que se habían planteado previamente dudas acerca de si se solicitaría el predio por un único evento o varios, y al clarificar Lamberti que se trata de una única fiesta a realizarse el 31 de diciembre, aún se debe verificar si es competencia o no del Concejo intervenir en la cesión, o si directamente es facultad del Ejecutivo. Una vez que se defina esta cuestión se le comunicará a Lamberti.