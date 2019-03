Piden ayuda para continuar con el tratamiento del ciclista Carlos Pidal, accidentado en Balcarce

Familiares del ciclista tresarroyense que sufriera un gravísimo accidente en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce en mayo del año pasado, solicitan la coloración de la comunidad para reunir fondos, con los cuales poder sostener el tratamiento que lleva adelante.

Carlos Pidal, se accidentó en el autódromo, a 200 metros de la salida del puente, luego de impactar a gran velocidad contra un paredón suelto que estaba en ese sector. Permaneció en grave estado debido a las heridas que sufriera en el cráneo y la columna cervical y actualmente lleva adelante un importante y complejo tratamiento en la ciudad de Mar del Plata, para el cual recibe ayuda del municipio de Balcarce, aunque no es suficiente.

Así lo indicó, su hermana Susana Pidal, quien explicó a LU24 que “Carlos evolucionó un poco. Le falta mucho porque la recuperación es lenta. Tuvo hidrocefalia, hubo que colocarle válvula reguladora en la cabeza, deben emplaquetarlo porque le faltan huesos. Es difícil y lo anímico lo afecta bastante a veces. No puede comer, tiene botón gástrico y recién le sacaron zonda, ha tenido adelantos pero es lento”.

Agregó que “necesito ayuda porque esto es largo. Hemos hecho trámites en el PAMI, porque necesito un elevador o cama ortopédica, pero por ahora me dijeron que no lo van a autorizar. Estamos esperando”.

Quienes deseen colaborar, deben comunicarse al 2983-405406.