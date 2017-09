Piden ayuda para que Sandro Luna pueda equipar la casa que le dio la familia Choque

Sandro Luna, el tresarroyense que sufrió graves heridas tras ser arrollado por un vehículo en ruta 3 y Sadi Carnot, el pasado 2 de febrero, recibió –según publicó en la red social Facebook su tía, Ana de la Torre- una casa de parte de la familia del conductor del rodado, Leandro Choque.

Ahora necesita ayuda para equiparla. Según de la Torre, “necesita alguna camita usada, colchón usado, alguna mesa y sillas, una mesa de luz para Sandro, que por suerte ya tiene su casita que Aurora Ortega, la mamá de Leandro Choque y familia, le regalaron para que pueda vivir dignamente después de su accidente. Les pedimos de corazón si alguien tiene que no use y no necesite, lo que pueda donarle a mi sobrino le va a servir muchísimo, para que pueda habitar su casita ya que tiene la llave”.