Piden encarecidamente que aparezca el dueño de un perro que mordió a un niño en Reta

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos se solicita encarecidamente que aparezca el dueño de un perro (sería Rottweiler o cruza con esa raza) que mordió el domingo a un niño oriundo de Lomas del Mirador en Reta. Es que, según precisó a LU 24 la directora de Bromatología, Lucía Gardey, “necesitamos saber si el animal está vacunado o no para determinar el tratamiento a seguir”.

“A las ocho de la noche por la calle 48, por el centro de la localidad, iba circulando un chico con su mamá y fue atacado por un perro que llevaba correa e iba siendo paseado por su dueño, una persona de entre 30 y 40 años. El can es de tamaño mediano y de color negro”, explicó.

“Le desgarró el brazo y ahora hay que descartar que haya sido infectado con el virus de la rabia, que es una posibilidad. Un veterinario tiene que observar los síntomas para descartar que tenga la enfermedad”, agregó.

No obstante, indicó que si bien hace unos 10 años que no hay un caso registrado en la provincia legalmente corresponde seguir un protocolo en este tipo de casos.

“Por favor que el dueño se presente en la Delegación Municipal o si alguien sabe quién es que lo informe para darnos esta posibilidad”, pidió la funcionaria.

Falta de vacunas

“Si nosotros no descartamos que el perro tuviera el virus de la rabia, tenemos que vacunar con una dosis post exposición a la rabia para el humano que en estos momentos no está en el Ministerio de Salud, y ese es el problema”, puntualizó Gardey.

“La única posibilidad que tenemos de dejar tranquila a la familia, que está muy preocupada, es realizando la observación antirrábica al perro y para ello pedimos ayuda a la gente que pueda tener algún dato. El chico fue bien atendido en la salita pero debemos verificar que no tenga rabia. No sabemos si era un turista que se fue o alguien que está en Reta”, finalizó.

Dónde comunicarse

Delegación de Reta 02983 – 490 012

Centro de Salud 02983 – 490 019.

Policía de Reta 02983 – 490 046.

Dirección de Bromatología: 02983 – 43 36 90

Facebook: “Municipalidad de Tres Arroyos”