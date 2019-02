Piden por el cumplimiento del Presupuesto Participativo

El bloque de Unidad Ciudadana, a través de Tatiana Lescano, dio a conocer su preocupación y las inquietudes que les habrían manifestado sociedades de fomento y otras entidades intermedias, en torno al no cumplimiento de las ordenanzas vinculadas a Presupuesto Participativo. “Estas ordenanzas indican que parte del Presupuesto debe estar destinado a las ideas y proyectos de las asociaciones vecinales, clubes y otras organizaciones intermedias, y que a su vez estas iniciativas deben tener una evaluación y seguimiento por parte de representantes del Ejecutivo y Legislativo. Nada de esto está sucediendo, y lo que nos preocupa es que, por un lado, ese dinero se use de manera discrecional, y por el otro, que si no se está utilizando conforme a la normativa, por lo que podría generar algún tipo de conflicto en la aprobación de los gastos. Por eso pedimos, tal como lo hicimos en tres o cuatro oportunidades el año pasado, que se cumplan las ordenanzas, que se convoque a presentar proyectos a las entidades y que se haga el seguimiento correspondiente para que todo sea transparente”, sostuvo Lescano. En tal sentido, indicó que su bloque presentó un proyecto de comunicación para que sea tratado en comisión.

Finalmente, también anticipó que, con la participación de la directora de Cultura Noemí Rivas, se convocará a las entidades a presentar su propuesta de mujeres destacadas para ser reconocidas el 8 de marzo.