Piden una heladera para refrigerar medicación de una tresarroyense

Una vecina de la ciudad acudió a nuestra emisora con el fin de solicitar ayuda para su hija, quien padece colitis ulcerosa y necesita de manera urgente contar con una heladera para conservar la medicación que debe suministrarse a diario.

María Marrubi relató a LU 24: “tengo una hija con una enfermedad llamada colitis ulcerosa, y eso requiere tener la medicación en la heladera y ella no cuenta con una. Yo ya no la puedo ayudar más. Le llevo y le traigo la medicación todos los días desde mi casa a unas quince cuadras. Ella tiene un bebe de un año, que fue picado por una araña, donde alquila ahora hay que hacer una limpieza total. Hablé a la Municipalidad y me dijeron que el jueves iban y no apareció nadie. Lo más urgente que necesitamos es una heladera que funcione para su medicación”, indicó al tiempo que recordó que su enfermedad se declaró hace tres años.

Para ubicar a la familia, los interesados pueden acercarse a Mazzini 683 o comunicarse al 2983- 401333.