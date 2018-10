Pidieron al intendente que se ponga al frente de un reclamo por la compensación del gas

El interbloque peronista presentó ante el Ejecutivo municipal una nota, solicitando al intendente Carlos Sánchez que se ponga al frente de un reclamo, por la vía del amparo o la que estime correspondiente, por la resolución que obliga a los usuarios a un pago de 24 cuotas a las distribuidoras de gas emitida por el Gobierno nacional. Así lo anticipó Martín Garrido (UC), y la nota quedó interpuesta poco antes del mediodía de este lunes.

“Además del proyecto que repudia la medida, presentamos una nota para que el intendente se dirija a la justicia y presente un recurso en representación de todos los tresarroyenses, en su figura o a través de la OMIC, para que se frene esta locura que es una nueva transferencia de ingresos. Otra medida en contra del pueblo del Gobierno de Cambiemos”, consideró.

Por otra parte, Garrido hizo referencia a la reunión a la que fueron convocados concejales de los distintos bloques por los fomentistas de Claromecó. “Lamentablemente tanto el vecinalismo como Cambiemos no asistieron; pero en representación del interbloque, pude escuchar las inquietudes de la gente, hablamos mucho del Vivero, de la comisión asesora que sólo se reunió una vez, de los trabajos que se están haciendo en la playa aun cuando no están los resultados del informe que el Municipio le pidió al geólogo Islas, de nocturnidad y de venta ambulante, entre otros temas”.

En este sentido, advirtió Garrido que “nosotros presentamos una modificación a la ordenanza que se está discutiendo, tomando el ejemplo de Necochea, para que se establezca una delimitación a unos dos o tres metros de la línea de carpas, de manera que no perjudique ni a paradores ni a vendedores”.