Pintadas anti violencia en Chaves: denuncian “actitud agresiva y persecución” por parte del comisario

Tamara Villanueba, integrante de la Colectiva Feminista de Adolfo Gonzales Chaves, contó detalles del procedimiento policial que se desplegó días pasados en esa localidad en ocasión en que cinco mujeres, dos de ellas adolescentes, pintaban consignas sobre violencia de género en el asfalto. Y convocó, previo pedido de autorización al Municipio que aún no ha sido respondido, indicó, para realizar pintadas en el mismo sentido y para repudiar el accionar policial, para el lunes próximo a las 19 en la plaza principal.

Aseguró que el trato de la Policía fue “hostil y violento, especialmente el del comisario, que si bien no nos golpeó, su lenguaje gestual y verbal era muy agresivo. Estábamos haciendo esas pintadas alrededor de las 23 a propósito, porque como eran en las ochavas no queríamos molestar el tránsito, y cuando nos trasladamos a la esquina del Banco Provincia llegaron tres móviles y policías caminando, ya que estábamos a una cuadra de la Comisaría”.

“Nos dijeron que no podíamos pintar porque era un delito, y les respondimos que para los cumpleaños de 15 y por el fútbol se suele pintar la calle –nunca lo hicimos en paredes, porque sabemos que eso no se puede- sin que pase nada. Entonces el oficial Gonzalo Milesi, que estaba a cargo de los móviles, nos dijo que el problema era el mensaje, porque podía haber alguien que no estuviera de acuerdo. Justamente acabábamos de pintar ‘paren de matarnos’, entonces le preguntamos cómo podía ser que alguien estuviera a favor de que mataran mujeres. En ese momento llegó el comisario, muy enojado y agresivo, y nos dijo que estábamos cometiendo un delito penal, un daño. Sin embargo, cuando se comunicó con el ayudante fiscal, se le indicó que no, que a lo sumo era una contravención; entonces llamó a la Justicia de Menores, porque con nosotros estábamos con dos nenas de 14 y 15 años, donde le dijeron lo mismo, que no era un daño sino quizá una contravención pero que se comunicara con la Jueza de Paz porque tampoco estaban seguros. Ante esta negativa a la posibilidad de imputarnos un daño, el comisario se enojó más y la violencia fue in crescendo. Siempre en la calle, rodeadas por tres móviles y diez policías”, relató Villanueba.

Ya en la Comisaría, donde estuvieron hasta las 3 de la mañana, se les labró una contravención al artículo 58 de la Ley 8031. “Sin embargo ese artículo establece dónde se puede pintar y dónde no, y no hay mención alguna a la calle, por lo que no hay una contravención real. Pero además nosotros cuestionamos el operativo, del que participó una sola mujer entre diez agentes, y además estábamos con dos menores, hijas de compañeras nuestras, y no nos permitieron esperar un poco en la calle para no llevarlas a la Comisaría, donde los menores no pueden estar. Pero nos llevaron a todas. Uno de los oficiales agredió a una mamá, otro a mí por ser docente”, aseguró la integrante de la Colectiva Feminista, quien agradeció la solidaridad de vecinos que pintaron las mismas consignas en sus calles para repudiar lo sucedido.

Finalmente, advirtió que “no es la primera vez, desde que está este comisario, que ocurren cosas que lesionan la democracia y la libertad de las personas. Cuando vino el ministro Gabriel Sánchez Zinny, fue a mi casa y a las de otras compañeras del gremio docente, haciendo inteligencia que es una tarea que la Policía no puede realizar. Así que entendemos, y ya hemos llevado a cabo las acciones pertinentes, que el Municipio, que tiene autoridad sobre la Policía Comunal, tome medidas”.