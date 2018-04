Pintos luego del robo: “Es un golpe bastante bajo”

El músico Luis Pintos habló con LU 24 luego del robo del que fuera víctima este domingo, y dio a conocer que “fue un golpe muy bajo, ya que robaron dinero que habíamos guardado ya que estoy prácticamente radicado en Buenos Aires, y la herramienta de trabajo con la que uno se gana el pan y el salario”.

Pintos relató que “estaba ayer a la tarde participando de esa fiesta hermosa con la gente del Club Español, al que pertenecí muchos años, y tuvieron la gentileza de invitarme, que estuviera compartiendo en la Plaza, y mientras estaba brindando el espectáculo, estaban entrando en mi casa, violando la propiedad”.

“He sufrido robos de vehículos, pero es doloroso que entren a una casa donde vivo con la familia, duele porque uno viene de colaborar con un acto de música, que es a lo que me dedico y encontrarse con todo tirado; yo estoy prácticamente radicado definitivamente en Buenos Aires, y estábamos juntando el dinero para poder viajar y poder vivir ahí, por lo que duele, y duele cuando te falta la herramienta de trabajo con que uno se gana el salario, el pan, espero que tarde o temprano pueda volver a mis manos”, agregó.

“Quiero destacar el accionar policial y de todos, no me quiero olvidar de nadie, me acompañaron permanentemente, porque no terminábamos de caer, porque nos fuimos a las cuatro y media y volvimos antes de las seis, yo no vivo lejos del centro, y nos encontramos con todo revuelto, y el faltante de lo que uno tiene para trabajar”, dijo.

“Tengo mucho apoyo de la gente de Tres Arroyos que sabe del amor que tengo por esta ciudad, no puedo brindar mayores detalles por la investigación que se lleva adelante, pero es un golpe bastante bajo”, concluyó.