“Pipi” Vilela es sinónimo de Banco Provincia: esta semana inicia el camino a la jubilación

Probablemente no exista tresarroyense que no haya acudido a “Pipi” Vilela por alguna consulta en el Banco Provincia. Este jueves se iniciará la última semana en la que el querido Eduardo, como se llama en realidad aunque todo el mundo lo conoce por su sobrenombre, se desempeñe entre los jerárquicos de la entidad de crédito de Colón e Hipólito Yrigoyen. “Este último tiempo tengo sensaciones encontradas; yo me siento muy bien trabajando hoy en el banco, me he sentido siempre orgulloso de estar en la institución y le estoy agradecido por darme tantas posibilidades. Es cierto que está terminando una etapa de mi vida, y me cuesta aceptarla porque me siento fuerte, pero me voy contento porque he estado muy bien tanto con el grupo de compañeros como con las autoridades del banco y la clientela”, confió a LU 24.

“Pipi” Vilela, que hoy tiene 60 años, inició su desempeño en el banco el 22 de septiembre de 1980, en San Fernando, y trabajó en varios distritos del norte del conurbano, hasta que en marzo de 1984 solicitó y obtuvo el traslado a su ciudad natal, Tres Arroyos. “Recuerdo que cuando me tuve que trasladar a 500 km a los 20 años, pero trabajar en el banco era lo que quería”, aseguró.

Entre otras cuestiones atinentes a su trabajo, Vilela admitió que se comprometió con el banco sin perder el equilibrio en su vínculo con los clientes. “En cada parte que me tocó tuve la suerte de que los gerentes confiaran en mí, y siempre pude a su vez transmitir eso a los clientes. Hubo gente con dificultades momentáneas a la que, conociéndola, pudimos entonces ayudarla a sortear esos problemas. Si la gente demostraba interés en arreglar su situación, el banco siempre le iba a buscar la vuelta para ayudarlo a salir. Siempre el Provincia buscó estar cerca del productor, del trabajador, del comerciante, es un banco del pueblo bonaerense”, destacó.