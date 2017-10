“Pipo” Pescader: “Nos comprometemos a hacer una gestión y no jugamos con la ilusión de la gente”

El candidato en tercer lugar en la lista de concejales de 1País, Sergio “Pipo” Pescader, visitó los estudios de LU 24 para hablar de distintos temas con respecto a las próximas elecciones legislativas que se desarrollarán el domingo 22 de octubre. En primer término, Pescader explicó que “es la primera vez que participo en política partidaria. Creo que el voto no va a variar demasiado, la gente tiene una decisión tomada, de hecho nosotros estamos recorriendo las calles y la tendencia es la misma, el diálogo que tenía con gente que comparto sigue teniendo la misma idea del voto y que lo va a mantener, nosotros apostamos a mejorar y estamos trabajando para eso y captar el voto que no estuvo”.

Respecto al estado de salud de Julio “Pity” Federico, Pescader dijo que el referente de 1País a nivel local “tiene que hacer un poco más de reposo y hacer las cosas más tranquilo, cuidarse un poco más. La gente hoy en una recorrida nos preguntaba por Pity y su estado de salud”.

Para estas elecciones, Pescader dejó en claro que “queremos atraer el voto de la juventud. En nuestra lista tenemos a Juan González que es un chico militante que integra la lista como Consejero Escolar Suplente, Sabrina Albornoz también es relativamente joven, tenemos gente joven dentro de nuestra lista, por lo cual también tenemos llegada a muchos”.

Además el candidato a concejal del frente massista agregó que “la gente está muy habida de una cuestión social, estamos en un momento difícil y de ajuste, la gente está sintiendo la parte social y siente que le hace falta un mimo, nosotros compartimos un mate con el vecino, charlamos, y vemos este afecto que tiene un ida y vuelta”.

“Hay una necesidad social y la gente está pidiendo por ese lado. Esta elección es legislativa, nosotros no tenemos el aparato económico detrás para responder a las necesidades, con nuestros aportes tratamos de ayudar, nos comprometemos a hacer una gestión y no jugamos con la ilusión de la gente” y agregó que “la gente valora que digamos hasta acá puedo, hasta acá te puedo ayudar”, finalizó.