Pissani: “Espeluse es un Ruiseñor que debería comprarse un GPS”

El subsecretario de Servicios Públicos, Roberto Pissani, brindó una conferencia de prensa en la que respondió a las acusaciones realizadas ayer por el concejal de Cambiemos Horacio Espeluse y a quien comparó en la oportunidad con el pájaro “Ruiseñor”. Consideró que “debería comprarse un GPS” para circular en la ciudad y aseguró que desconoce algunos temas de la gestión. Aclaró que no es ”ignorante” y que su sueldo se lo gana trabajando.

“Estoy un tanto preocupado, porque ayer una nota que me envía el bloque de Cambiemos es respondida en base al trabajo que nosotros contestamos; somos expeditivos no solo en la gestión de resolver la problemática que tenemos no solo con los vecinos sino también, en dar respuesta a lo que nos debemos desde el Ejecutivo. Esta nota de Cambiemos, plantea la reparación de calles en Dunamar, limpieza de cunetas en Claromecó y me hablan de una ubicación de Tres Arroyos en la misma nota. Entonces yo contesto que es difusa, porque me habla de la calle San Martín y no sé si es la calle de Tres Arroyos o de Claromecó”, dijo el funcionario.

“En ningún momento es mi intención faltarle el respeto, creo que el señor concejal Espeluce es una persona de bien y que llegó a ocupar un cargo por el honor, pero tiene el comportamiento del pájaro ruiseñor. Este pájaro se esconde detrás de un hermoso plumaje y vive en lo frondoso de la arboleda. No es la primera vez que el bloque de Cambiemos tiene desconocimiento de la situación. Por supuesto me guarde a silencio anteriormente, cuando reclamaban aguas estancadas por desniveles de la calle Godoy Cruz y era cien metros más atrás que era la calle Almirante Guise en Santa Teresita y no eran aguas estancadas sino un pérdida de agua. Creo que lo primero que tiene que hacer el señor concejal es comprarse un GPS para andar en la ciudad. Creo que si alguna cosa no me pueden cuestionar de mi gestión, es que aprendí a trabajar con el equipo de Carlos Sánchez cuando me convocó en el 2004 teníamos que estar en la calle”, cuestionó.

Asimismo, Pissani destacó que “no debe haber un club, una cooperadora, una institución de barrio, una escuela, que no tenga un trato directo, mi teléfono está prendido las 24 horas. Si yo tengo que justificar el sueldo, lo honro con lo que trabajo y que me pagan muy bien por supuesto. Estoy dedicado a la gestión a pleno, no tengo otra vida que no sea trabajar por la gestión municipal. Por la honra que tengo de estar trabajando en la gestión de un partido de la que fui parte de su creación. Hemos al cabo de los años tenido que aguantar este tipo de aventuras políticas como la aparición de este hombre que lo respeto, pero desconoce el accionar de un trabajo. Si alguna cosa no voy a aceptar de este señor es que soy ignorante. La consigna es trabajar y dedicarse al vecino que merece que mejoremos la calidad de vida de ellos. No soy ignorante y el sueldo me lo gano trabajando”, aclaró.