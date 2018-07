“Pity” contra Cambiemos: “no me hago cargo de los que lavan plata”

El concejal por el Frente Renovador, Julio “Pity” Federico, calificó de “poco seria” la denuncia que interpuso Cambiemos ante el Tribunal de Cuentas por las comisiones de apoyo a distintas áreas municipales, mientras advirtió que “ningún dirigente local da respuestas sobre lo que pasó con los aportes truchos, entonces la gente descree de la política, cree que todos somos lo mismo, y yo no me hago cargo de quienes lavan plata”.

Respecto de la denuncia de Cambiemos, consideró que “seguramente el Tribunal de Cuentas dirá quién tiene razón, pero no creo que esa presentación sea seria. La gente los votó para otra cosa, para que no le mientan, eran lo nuevo, el cambio, y sin embargo hoy nos encontramos con una causa de lavado de dinero. Por eso me preocupa que esa fuerza no aclare las cosas graves que le están pasando. Me refiero sobre todo a nivel local, donde todos nos conocemos, y sin embargo ningún dirigente da explicaciones. Uno ve, por ejemplo del radicalismo, nombres con un montón de historia, y llama poderosamente la atención que nadie salga a decir nada. Las legisladoras provinciales también deberían aclarar y ponerse a disposición de la justicia”.

El interbloque

Respecto del trabajo en el interbloque peronista, “Pity” consideró que los dirigentes de distintos espacios tuvieron “la madurez suficiente para poder trabajar en conjunto hacia lo que viene; uno sentía que este era el momento en que el peronismo pudiera dar el salto de calidad. Y cuando nos toca votar algo o analizar algún tema, contar con siete concejales es más que importante”.

Federico destacó el apoyo del PJ, del diputado Garate, “y de un montón de gente que como nosotros entiende que esta es la gran oportunidad para el peronismo en el 2019”.