“Pity” Federico cargó contra Cambiemos por prometer fechas ficticias de obras de la Escuela 501

El deterioro de las instalaciones de la Escuela Especial N° 501 sigue trayendo repercusiones, algo que era evidente y que seguirá resonando en los medios de la ciudad hasta que se repare el techo de la institución y de esta forma la infraestructura del lugar cumpla las condiciones para que los alumnos no corran peligro dentro del establecimiento. Ahora el edil del Frente Renovador, Julio “Pity” Federico, convocó a los medios de comunicación para argumentar lo siguiente: “habían presentado una nota los papás de la Escuela 501, si bien es público el reclamo que están haciendo los padres y los docentes, esta vez vinieron con una postura más dura, que el colegio se cierre y se arregle y que se encuentre una alternativa para poder llevar a los chicos a otro colegio”.

Respecto a la fecha de obra ficticia prometida por Cambiemos, Federico dijo que “lamento que se anuncien obras para poder sacar un rédito político, de nuestro lado la postura es acompañar, vamos a esperar hasta el martes que llegue la gente del Concejo Escolar y ver si ponen fecha de obra. Los chicos van a seguir yendo al colegio porque hasta ahora nadie ha ido a darle una respuesta”.

"Hay que ver quién habilita para que la institución siga dando clases en esas condiciones, hay que suspenderlo por el peligro que corren los chicos. Nosotros no somos las personas indicadas para decir que determinación tendrían que tomar”, explicó el concejal, al tiempo que agregó: “hay paredes que dan corriente, los días que llueve tienen que estar con baldes. Nos contaban que los chicos estaban comiendo una galería, es una decisión que podría tomar el Concejo Escolar o infraestructura, para decir si se pueden trasladar los chicos o no. Nosotros no somos las personas que deberían tomar la decisión, no se puede esperar a que cada vez que llueve salgamos todos corriendo a ver qué pasa con la 501”.

Sobre el final de la nota manifestó lo siguiente: “son cosas que se podrían haber resuelto hace mucho tiempo, por el dinero del fondo educativo y se podría haber resuelto el tema del colegio. Era posible no llegar a esta situación teniendo un poco de voluntad un tiempo antes”.