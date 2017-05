“Pity” Federico de cara a las elecciones: “Puedo dejarle el lugar a un compañero, no a un paracaidista”

El concejal del Frente Renovador, Julio “Pity” Federico, se refirió a los rumores que vinculan a gente extrapartidaria al Frente Renovador que podría encabezar la lista en la ciudad en las próximas elecciones y dijo: “a mí también me molestaría. Me gustaría que el Frente Renovador tenga sus candidatos desde adentro del espacio, apunto a eso; pero la política tiene sus cosas. Uno trabaja para ser parte; participar y que lo tengan en cuenta. Uno puede estar de acuerdo en dejar su lugar para algún compañero, pero si caen de paracaidistas no. Podes medir más o menos, pero si sos parte del espacio y trabajaste, debes reconocerlo como espacio político”.

Federico además mencionó que su mandato termina y expresó: “me gustaría volver a tener la posibilidad como en este año que pasó. Desde el concejo sabes que podes resolver muchas cosas, pero no depende de uno, sino del espacio político conducido por Pablo Garate. Se debate, pero no depende de uno. Uno trabaja a diario para poder ser también. Tengo la tranquilidad de que si hay algo que no van a poder decir es que no trabajé, que no escuché a la gente y que no intenté solucionar algo. Esto es estar cerca y escuchar a la gente. La dirigencia política debería estar siempre cerca de la gente”.

“Se habla de la lista. Si bien no están definidos los candidatos, han salido encuestas y sé que en ellas a uno la gente lo apoya. Ahí uno se acuerda también de donde viene. La gente te reconoce y estar en ese lugar es lindo para uno”, dijo.

Consideró además que es una realidad que a la gente “no le alcanza para llegar a fin de mes y eso nos preocupa mucho al igual que la falta de trabajo. Es lo primero que uno escucha y siendo oposición se nos hace difícil a veces resolver muchas cosas”.

En cuanto a la campaña de reducción del IVA a los alimentos que lleva adelante el espacio aseguró: “hemos tenido aceptación de la gente que firma y nos acompaña. Sería interesante poder ahorrar 800 a 900 pesos mensuales sacándole el IVA. Es un aporte más, pero después habrá que ver si sale o no. Estamos los fines de semana en la plaza, afuera de algún supermercado o en el Paseo Español para que la gente firme y también se hace en distintos barrios de la ciudad”.

“A veces lo que es legislativo se me pasa por los problemas diarios; atender a tanta gente en el bloque; venimos de hablar con la Celta por el aumento de la luz. En agosto se sentirá de lleno este impacto y es momento de que la política en conjunto vea que se puede hacer en este tema. Todo esto pega de lleno en el que no tiene, en el que trabaja y en el que tienen el comercio también. Queremos dar una señal a la gente”, agregó.

En relación a la ordenanza que legisla sobre la labor de locutores locales mencionó: “la ordenanza municipal está y se llegó a un acuerdo. Fue una idea de este espacio político, que permite a los locutores de la ciudad participar de todos los eventos. El Ejecutivo, la debe cumplir y lo que podemos hacer nosotros es controlar. Estar cerca; controlar si pasara algo que no tiene que funcionar; reclamar. El objetivo es que todos tengan las mismas posibilidades”, remarcó.

Asimismo, agregó que “uno toma como referencia la Fiesta del Trigo, pero hay más actos. Todos los que tienen reglamentación deben tener la misma posibilidad. Hay gente ilusionada y es la oportunidad de demostrarlo. Para algo legislamos una ordenanza que se debe cumplir. No es solo la Fiesta del Trigo, deberían tener la misma posibilidad, todos. La municipalidad no debería tener un locutor oficial, debería abrirse un registro y que todos puedan participar. Hemos trabajado y se han hecho modificaciones, ahora hay que cumplirlas”.