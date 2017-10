“Pity” Federico: “Estamos confiados que en octubre podemos dar un gran golpe”

El candidato a concejal de 1Pais, Julio “Pity” Federico, visitó los estudios de LU 24 en el marco de la campaña electoral luego de recibir el alta médica por la gastritis aguda que lo tuvo internado algunos días.

Con respecto a su salud dijo que “me agarró algo en el estómago fuerte que me produjo un sangrado y ahora recuperándonos, por suerte los estudios salieron bastantes bien, así que estamos en carrera todavía”.

Seguidamente habló de la campaña que lo tiene encabezando la lista de concejales de 1Pais: “Estamos confiados, con muchas ganas, la verdad es que sentimos que la gente de Tres Arroyos nos ha dado una responsabilidad muy grande habernos dejado en el segundo lugar y a la vez con mucha responsabilidad”, dijo y agregó: “Me encantaría ganar. Seguimos recorriendo, tratando de escuchar y la gente nos ha dado un rol muy importante con su voto. Estamos confiados que en octubre podemos dar un gran golpe”, sentenció.

Por otro lado el concejal hizo referencia a los pedidos de la gente que recibe día a día en el Concejo Deliberante: “El tema de viviendas es algo que preocupa mucho, el trabajo, servicios como cloacas y agua, son los reclamos que más recibo día a día”.

Asimismo destacó que “a la gente por mucho tiempo se le ha mentido, yo le digo la verdad pero si puedo colaborar le doy una mano. Si necesitan tres bolsas de cal yo se las doy, pero si me dice que le construya una habitación le digo que no puedo. Todo sale de mi plata, y lo hago porque son cosas que yo viví en mi vida”.

“Hay que escuchar a la gente y hay que decir la verdad. Muchas veces no es material, solo con asesorar a una persona la estas ayudando” resaltó “Pity” Federico.

Para finalizar expresó: “Somos un equipo nuevo de trabajo, para mí es un orgullo compartir con todos los chicos de la lista que me acompañan en esta lista de concejales, la verdad es que sentimos que el vecino de Tres Arroyos ya nos ha dado un gran respaldo en habernos dejado en esta segunda posición, que tengan la tranquilidad de que vamos a seguir trabajando de la misma forma”.