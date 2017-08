“Pity” Federico propone trabajar más en educación, saneamiento, viviendas y empleo desde el Concejo

El precandidato en 1° lugar a concejal por la lista de 1PAIS, Julio “Pity” Federico, aseguró a la comunidad que si cuenta con su apoyo en estas elecciones y logra llegar al concejo continuará trabajando y profundizará su gestión en la ciudad ya sea en materia de educación, en que llegue mayor infraestructura a los barrios de la periferia, en la generación de planes de viviendas locales y lo propio en cuanto a empleo también. Además aseguró “no tengo dudas que hay hambre en Tres Arroyos”.

Sobre estos puntos indicó que “primero tenés que tener las herramientas y gobernar, porque vos podes tener muchas ideas, pero si no podes gobernar es muy difícil. Desde que llegué al Concejo Deliberante, vengo plantando situaciones diferentes que se vienen dando en los barrios. Hoy hablan todos del mismo tema, y la verdad es que la problemática la tenés en todo Tres Arroyos, desde el agua hasta la seguridad. En fin, no es normal que una persona para entrar a su casa tenga que dar dos vueltas a la manzana de su casa, porque está preocupado. Siento que falta presencia desde el Concejo Escolar en las escuelas y los consejeros tienen que estar, tienen que ir a las escuelas y solucionar los problemas. Hay que tener una mirada más fuerte en los barrios; algunos no tienen agua corriente como en Santa Teresita, La Aceitera y Ruta 3 Sur. En algunas partes si hay el servicio, pero en otras no. Es mucha la gente que no tiene el servicio y también otro tanto que no tiene cloacas”.

En este sentido, el actual edil, remarcó y se mostró interesado en contar con un plan de viviendas a nivel local. “Tenemos la bloquera local ¿no se puede hacer? Hay que buscar los recursos. No pedimos mil, pedimos al menos unas 20 por año. Si cada vez se pagan más cada año las tasas”.

Asimismo, Federico indicó que en sus recorridas diarias por la ciudad “veo mucha gente pidiendo trabajo. No tengo dudas que hay hambre en Tres Arroyos y no hay que enojarse cuando alguien habla de que hay pobreza en la ciudad. Si uno lo ve. Hay que buscar cómo se resuelve y donde encontrar más aportes. Muchos podemos tener la voluntad de colaborar, pero yo no tengo los recursos para resolver el problema de fondo. Es algo en lo que hay que trabajar”.

En cuanto a la situación que se da en el Centro de Salud Municipal con la atención de la guardia, consideró que “el hospital termina mucha veces siendo castigado, pero el problema grave es la guardia que no se le encuentra la vuelta. No es normal que una persona vaya y esté dos horas esperando. Algunas salas tienen falta de medicamentos y no quiero dar nombres para que después hagan cacería de brujas. Creo que se puede cambiar; es cierto que los médicos no quieren venir a trabajar al hospital. Se buscan médicos y no quieren venir”.

Reiteró que para el los resultados serán “un 4-2-2-1” en cuanto a la renovación de bancas en el concejo y consideró que “el peronismo local tiene que hacer una autocrítica para ver cómo llegar al 2019. Los votos del peronismo están, pero cuando dividís los votos en muchas agrupaciones ahí es donde se complica y es culpa de los dirigentes. Eso es lo que hay que reflexionar”.