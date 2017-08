“Pity” Federico: “Queremos renovar las dos bancas y ojala sumar una más. Tres sería una elección muy buena”

El Precandidato en primer lugar a concejal por “1PAIS”, Julio “Pity” Federico, aseguró esta mañana a LU24 que el objetivo del espacio a nivel local es ganarle al vecinalismo y de no ser así, al menos contar con dos bancas en el concejo, aunque consideró que sumar tres significaría una muy buena elección.

“Cuando armamos la lista y me tocó encabezarla, lo hicimos con mucha gente nueva; con ganas de involucrarse y lo hicimos para poder ganar. Sino es así, queremos renovar las dos bancas y ojala una más también. Tres sería una elección muy buena y muy importante; entender esa responsabilidad que nos diera la gente tan importante. Uno armó una lista ganadora, para competir al vecinalismo y ganarle a Aramberri, porque uno ha trabajado y hecho las cosas como corresponde”, remarcó.

A su entender, es un buen momento para que “el oficialismo no tenga la mayoría en el Concejo Deliberante y para que no te atropellen cuando vienen con expedientes con cinco minutos de anticipación para sacarlos, y uno ve proyectos nuestros o que lleva la gente que están encajonados”.

Remarcó el edil, que la política debe hacer una autocrítica ya que “la gente está acobardada y cansada y ya no quiere eso y nosotros debemos tener una mirada distinta para transitar las calles tranquilos”.

“Aramberri o Pity es una mirada que hay. Yo he trabajado fuertemente con él en los temas sociales que he recibido en el concejo, donde uno tiene claro que es oposición y no tiene armas para resolver como corresponde y debe recurrir a los funcionarios. Yo si siento que la gente valora que uno haya trabajado. Me ha tocado darle una mirada distinta, de que el concejal vino a trabajar y eso es importante y lo veo en el reconocimiento de la gente y eso es valorable para uno”, aseguró tras aparecer volantes con la imagen de ambos que polarizaban la elección.

Por otro lado, hizo hincapié en que le preocupa y mucho “el tema de la droga. Hay que debatirlo, es algo que me preocupa mucho, avanza y vemos como que hay temas que no quieren ser tratados en el Concejo. Las cosas hay que debatirlas y ponerlas sobre la mesa. Hay violencia; hay que hablar más de las previas, hay que ver como acomodar, analizar la nocturnidad y los cambios que hay. La política tiene que ser una herramienta transformadora, para toda la gente que necesita”, sostuvo.