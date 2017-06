“Pityman”: El concejal Federico protagonizó un arresto ciudadano y persecución por el centro

El concejal por el Frente Renovador Julio “Pity” Federico protagonizó esta noche un arresto ciudadano en el centro de la ciudad.

Todo comenzó cuando el edil advirtió que un joven había perpetrado un robo en el comercio ubicado al lado del de su esposa, en calle Colón 142, y sin dudarlo lo empezó a correr. Tras perseguirlo durante unas cuadras, lo encontró en la remisería existente en la primera cuadra de Istilart. El aprehendido por la Policía es Agustín Wilgenhoff, de 23 años.

Aún conmovido por la situación, Federico le contó a LU 24 lo ocurrido: “Es la primera vez que me sucede vivir algo tan feo como lo que pasó. Mi mujer tiene su comercio en Colón 132 y al lado esta Personal a donde entró un delincuente y robó unos teléfonos. Tenía una navaja y le decía a una persona mayor que lo iba a acuchillar”. “Nosotros estábamos cerrando el negocio y ya nos íbamos, cuando salió corriendo y lo seguí, son esas cosas que te salen en el momento”, relató.

“Lo perseguí varias cuadras hasta llegar a la remisería 430777 y le pedí que devolviera las cosas. Ahí empezamos a forcejear porque se quería escapar. La verdad es que una situación bastante amarga la que me tocó vivir pero con la tranquilidad que uno terminó haciendo lo que le sale en ese momento y que cree que es lo mejor. Hasta que llegó el oficial Lauría que me ayudó a tenerlo, lo arrestaron y lo llevaron a la Comisaría”, agregó.

Al brindar más detalles del enfrentamiento cuerpo a cuerpo, “Pity” dijo que el joven “tenía una fuerza importante y no rompimos los vidrios de milagro. La verdad es que uno tenía miedo. La chica de la remisería gritaba y la gente llamaba a la Policía. Gracias a Dios terminó todo con un final feliz, pudo haber sido una desgracia”.

El personal policial incautó los teléfonos sustraídos y la navaja.

“Gritaba quiero más droga"



Federico analizó que “la verdad que todo es por la droga”. En este sentido, reveló que “lo escuchaba como me gritaba ‘quiero más droga, quiero más droga’. Yo no lo conozco pero se ve que él a mí sí porque me decía continuamente ‘vos ayudas a los pobres, yo necesito más droga, necesito salir de acá, ir a robar para comprar más droga’. Y yo le expresaba que se tenía que dejar ayudar’.