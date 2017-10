Planean adquirir una maquinaria para limpiar la arena de las playas de Claromecó

Carlos Ávila, delegado de Claromecó, dialogó con LU 24 para dejar en claro la intención que hay en la localidad balnearia, en forma conjunta con la Municipalidad de nuestra ciudad, para adquirir una maquinaria valuada en unos 70.000 dólares, para poder dejar la arena de las playas mucho más limpia.

Ávila comenzó explicando que “hemos observado que en otros países hay máquinas que limpian la playa, tienen una cuchilla que cava entre diez y treinta centímetros de profundidad, va caminando, sube la arena arriba de esa máquina, pasa por una zaranda, la arena vuelve a la playa y la piedra va cayendo a una tolva en la parte trasera. La realidad es que nosotros tenemos la intención en forma conjunta con el intendente de mejorar mucho la arena de la playa”.

La máquina no se consigue en el país, por lo que habría que fabricarla o conseguirla de forma internacional: “Hemos estado hablando con el intendente de conseguir o fabricar una de esas máquinas que en el país no hay, le llevamos a un empresario metalúrgico toda la folletería y datos técnicos que pudimos conseguir. Sería algo fantástico, porque sería un producto nacional”, sostuvo Avila.

Respecto a la situación actual de las playas, el delegado de Claromecó puso de manifiesto que “la gente es muy educada, lo que sí hay son restos de construcción entre La Playita del Medio y Cazadores, lo mismo entre La Playita del Medio y Samoa. En el momento que pasa la máquina municipal la pala de arrastre queda fantástico, pero luego de dos o tres días la situación vuelve a ser la misma”.

Al mismo tiempo se dejó constancia de que no habrá mayores cambios en el balneario de La Playita del Medio, ya que el cambio de concesionario se hará en los primeros días de noviembre. También Avila resaltó los trabajos que se están realizando sobre la Plaza San Martín “el día viernes terminamos de hacer el hormigonado, sacamos el resto de suciedad y cosas que había, ahora la idea es sembrar césped y en pocos días que empiece a haber color verde”, finalizó.