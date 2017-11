Plantean a la Comisión de Obras Públicas un proyecto de remis compartido a la costa

Adrián Pistelli, remisero de esta ciudad, presentó a la Comisión de Obras Públicas del Concejo un proyecto de servicio ejecutivo de remises a Claromecó y otros puntos de la costa, que consiste en traslados compartidos en vehículos al mismo costo que un viaje en micro o combi, y con la ventaja de ser puerta a puerta. “Vamos a buscar al pasajero a la casa y lo llevamos al domicilio en Claromecó y viceversa. Así no tiene que esperar en una terminal, o tomarse a su vez otro medio de transporte hasta y desde la terminal. Ya tuve el año pasado la misma iniciativa, hice folletería, publicidad y demás, pero finalmente no me permitieron desde Inspección llevarlo adelante, cuando no tiene ningún impedimento legal para hacerlo”, indicó Pistelli, quien admitió que ya sufrió algún tipo de advertencia por parte de quienes consideran una competencia este tipo de servicios.

Por su parte, la doctora Mercedes Moreno, quien presidió la reunión de la Comisión, consideró que “todo lo que tiene que ver con transporte de pasajeros está regido, en el distrito, por la ordenanza de remises y taxis que se aprobó la semana pasada, de manera que si se encuadrara en esa norma, no tendría inconvenientes y estaría dentro de la organización del trabajo de la agencia de remis. Si está por fuera de una agencia, no está habilitado para hacerlo”.

Asimismo, indicó que se sigue trabajando en el expediente vinculado a la instalación de una antena de Claro en Azcuénaga en la primera cuadra, para lo que está previsto consultar a la Asesoría Letrada para determinar qué facultades tiene el Concejo en relación a este tema, además de evaluar cuestiones ambientales.