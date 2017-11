Playoffs de básquet: Sarmiento venció a El Nacional en el primer partido

En la noche de ayer comenzaron a jugarse los Playoffs del Oficial de básquet de nuestra ciudad, con la victoria de Sarmiento de Coronel Suárez sobre El Nacional por 83 a 76. El equipo suarense tuvo que trabajar bastante para vencer al Decano, pese al buen comienzo de partido que tuvo en el que tomó una buena ventaja, la fusión se recompuso con el goleo de Luna (22 puntos) y hasta pasó a ganar a mediados del tercer cuarto, aunque Sarmiento se recuperó a tiempo y dio vuelta la historia, con el buen trabajo de Sterz en la zona pintada (19 puntos). La revancha se jugará mañana en el gimnasio de Sports Center.

Sigue hoy

Con tres partidos, los playoffs continuarán con su marcha, desde las 21 horas jugarán Monte Basket vs. Argentino, Club de Pelota vs. Costa Sud y Blanco y Negro vs. Alumni.

Foto: Diario Nuevo día.