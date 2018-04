Podestá sobre falta de médico en Reta: “Llevaremos el tema a la Comisión de Salud del Concejo”

El concejal Emiliano Podestá dio a conocer aspectos del encuentro con los vecinos de Reta, al cual concurrió en representación del bloque del Movimiento Vecinal junto a la Secretaria de Prevención y Salud, y planteó que los reclamos serán llevados a la Comisión de Salud, que él integra, “para que entre todos podamos aportar y buscar una solución al difícil problema de conseguir profesionales para cubrir la licencia del médico de la localidad”.

“Nos encontramos con gente enojada y con razón”

“Nos encontramos con gente enojada y con razón, por un tema que el viernes pasado no se encontraba médico en Reta, sólo estaba el enfermero en la Sala; los recibimos en la entrada de la Delegación y allí expresaron su disgusto, yo fui testigo de lo que se hablò para poder escuchar lo que sucedía y llevar el tema a la Comisión de Salud que integro, ante el problema que causa que el médico que habitualmente atiende pide licencia, y es muy difícil conseguir médicos para cubrir las guardias, no sólo en Reta, sino en Tres Arroyos también, es un problema de toda la Provincia, y eso no quiere decir que no se gestiona desde la Secretaría de Salud, para que se pueda cumplir con la presencia de un médico, no sólo en Reta, sino en todas las localidades”, sostuvo el concejal.

“No me voy a poner a hablar de la parte técnica, más allá que soy farmacéutico, porque tiene que dar opiniones un médico y no yo, porque luego se dicen cosas que no son ciertas y no me voy a aventurar en eso; seguramente citaremos a los responsables del área al Concejo para que nos expliquen a todos para saber lo que pasó bien, y cuàl es el problema, ya que se ha explicado otras veces que es muy difícil conseguir el recurso humano para poder cubrir las guardias”, dijo.

La actitud del Delegado

Ante el reclamo sostenido que el delegado municipal no se ocupó del caso, Podestá sostuvo que “se sabía de la licencia, se había empezado a completar la grilla de guardias que reemplazan al doctor que està permanentemente en Reta, ya que es muy difícil conseguir un médico, por lo que se va con médicos de Tres Arroyos o la médica que està en Copetonas”.

Manifestó asimismo que se hizo un acta “donde se compromete hasta que el viernes la médica està cubierta y el miércoles irá la Secretaria de Salud con la grilla para todo el mes de abril, y ahora ya hay un médico, desde ayer, por lo que la Sala estaba bien”.

“No se debe hacer política con el tema de la salud”

“La gente pedía una solución, obviamente con razón, y uno està para traerse todas las dudas de los vecinos del problema que existe en Reta, por lo que trasladaremos el tema a la Comisión de Salud del Concejo, para tratarlo entre todos, y aportar para que esto se mejore; creo que no se debe hacer política con el tema de la salud, es una bajeza muy importante, por lo que si alguien tiene la solución y no la plantea por un tema de guardarse la información me parece que no es el momento, el lugar ni la temática para hacerlo”.