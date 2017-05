Polémica por el desvío de llamadas al 911 en Claromecó

El Jefe de Bomberos de Claromecó, Adrián Souto explicó ante la problemática suscitada con llamadas de emergencia al cuartel, que “el número 100 que pertenece a Emergencias, el mismo, al no haber guardia efectiva, se derivan a la Estación Policial, la que a su vez se deriva al 911. Sucede que tarda un poco más en responder las llamadas de emergencia, ya que caés en una central en Mar del Plata, que requiere datos y retarda la llegada”.

“El 100 de emergencias es el único que no está afectado con el 911, y nosotros al no tener guardia activa, lo derivamos a la Comisaría de Claromecó, pero a partir que sale el 911 al desviar la comunicación atienden ellos, y ahí se genera el inconveniente, pero hay una línea directa que es 02982 - 495015 directo a la Comisaría que no pasa por el 911”.

Sin guardia

“Lamentablemente y por una cuestión de costos no podemos solventar una guardia de 24 horas, y tenemos gente de 19 a 22 y luego en el cuartel no queda nadie”, dijo Souto y agregó: “Estaría bueno empezar con una guardia, y la institución vería de qué manera podríamos solventar los otros dos elementos que faltan”.