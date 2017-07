Polémica por el exceso de capacidad de un boliche local en el Día del Amigo: “Hubo riesgo de aplastamiento”

El pasado miércoles reabrió "La Barra Disco", un local nocturno que hacía más de 10 años que se encontraba cerrado en av. Moreno al 250. Con el motivo del Día del Amigo, se decidió reabrir el lugar, vendiendo entradas anticipadas y algunas en puerta, lo cual dejó como resultado una noche incómoda para los asistentes debido a la amplia cantidad de personas que había en boliche, según los dichos de algunos jóvenes que se hicieron presentes en el lugar.

El tema fue tratado en la Comisión de Familia del Concejo Deliberante, y el edil Horacio Espeluse le dijo a LU 24 que “se menciona el caso en particular del salón que hay en av. Moreno al 250, dónde tenemos información que hubo exceso de gente, hubo riesgos importantes de aplastamiento, hay algunas denuncias de padres que les vendieron bebidas alcohólicas a menores, queremos evitar que haya alguna desgracia o tragedia, ese local tiene un antecedente que hubo lesionados hace tiempo, no nos podemos arriesgar a que suceda una desgracia nuevamente”.

Urgencia

Además Espeluse destacó que “esa misma noche hubo ingresos por alcoholemia al Hospital de varios casos, no sabemos si están todos asociados a ese lugar, creemos que hoy los chicos y la sociedad necesitan de mayor control, que seamos los adultos los que los guiemos y no descuidarnos en este tema”.

El concejal de Cambiemos destacó la urgencia del caso y dijo que “hemos citado al Secretario de Seguridad, Werner Nickel, para mañana, a ver qué acciones se van a tomar en torno a la situación de este local, que tenemos información concreta que hubo más personas de las que tienen que haber. En la nota que estamos presentando ahora es para que nos den información respecto a la habilitación de este lugar por parte la Secretaría de Comercio y poder contar con esa información mañana en la Comisión de Obras Públicas que vamos a abordar específicamente este tema como prioridad”.

Audio de WhatsApp

En los últimos días se viralizó un audio de WhatsApp del responsable del local diciendo que el boliche había colmado la capacidad: “Vemos la gravedad y llamamos la responsabilidad de cada uno que tiene un local nocturno, es lógico que haya actividad a la noche, pero me parece que cada uno de los dueños o responsables de estos locales que tomen medidas preventivas y cumplan las normas como corresponde. Tenemos ordenanzas del número de cada personas que puede haber en cada lugar, hay que actuar antes que las cosas sucedan”, explicó Espeluse.

“No se toma dimensión de cuál puede ser la consecuencia de una situación de este tipo, el hecho de la situación de la capacidad máxima de un local no es una cuestión arbitraria, es algo que tiene que ver con el cuidado y la inmediata posibilidad de salida de las personas ante una emergencia, no hay que descuidarse de esas cuestiones, no se puede jugar con esto”, concluyó.