Polémica por las “cuchas comunitarias”

La Directora de Higiene, Veterinaria y Bromatología Municipal, Lucía Gardey, se refirió a la presencia de “cuchas comunitarias” en el centro de la ciudad y consideró que de esta manera “se contamina el espacio público”, por lo que solicitó a los vecinos que participan de la iniciativa, que busquen otras alternativas.

“Entiendo que los vecinos lo hacen con la mejor intención, pero el municipio trata de que los perros consigan un adoptante o lugar donde estar y por ahí lo que generamos con estas cuchas, es que varios perros que vienen al centro a jugar y se vuelven a sus lugares de origen con su dueño, si encuentran una cucha allí puede que generemos unos perros comunitarios, que ya no regresen a su casa real porque así están cómodas”, manifestó Gardey.

En este sentido, remarcó además que se han recibido algunos reclamos de vecinos preocupados por el tema de la suciedad que se genera en el espacio público.

“Creo que por respeto a este espacio público, sería bueno que esta gente que tiene esta preocupación le pueda dar cobijo dentro de su casa, de sus patios y con estas cuchas, en lugares privados para evitar este conflicto. Tal vez no es la manera, porque podemos estar haciendo contaminación del espacio público. Hemos pedido que busquen otras alternativas, intentando revertir la situación y que la gente lo haga voluntariamente para evitar la confrontación”.

Manifestó también que en el Centro de Zoonosis, “llevamos solo perros que representen algún conflicto con los vecinos y por una cuestión de espacio, porque son muchos perros sueltos en la ciudad”.

La funcionaria indicó también que “muchos de los perros que vemos como comunitarios quizá no lo sean, porque después aparece el dueño”, aclaró.