Policía chavense inicia investigación judicial por casos de “cuento del tío” y alertan a la población

La policía de Adolfo Gonzales Chaves, ha recibido en las últimas horas, inquietudes de familiares vecinos de la localidad de la tercera edad, quienes se han acercado a la dependencia, informando sobre llamadas recibidas en la que una persona, simulando ser del ámbito familiar, ya que se identifican como “nietos, sobrinos, etc.”, solicitan de manera urgente información sobre la cantidad de billetes de 100 pesos del prócer “Julio Argentino Roca” que poseen en su hogar y en cuentas bancarias. Bajo este ardid, llevado a cabo con preguntas inducidas cuyo fin es recabar información sobre la existencia de dinero en pesos y dólares en el hogar.

Esta inteligencia delictiva es común que se aplique en ancianos quienes son los más vulnerables al engaño, ya que suelen ser persuadidos fácilmente por los malvivientes que se identifican como nietos, sobrinos, hijos, etc.

Al momento, a raíz de testimonios se inició una investigación Judicial por parte de la Estacion de Policía de Gonzales Chaves con la intervención de la Ayudantia Fiscal local, a cargo del Dr. Juan Carlos Ustarroz.

En cuanto al ardid principal que se está utilizando, respecto al cese de la circulación del billete de 100 pesos con la imagen del prócer Julio Argentino Roca, en diálogo con el Sub Gerente del Banco Provincia, Gustavo Alderete, desmintió esta situación y calificó de falsa la noticia que circula por diferentes medios respecto a que dejaran de circular el 20 de febrero de 2019, argumentando que no se recibió ningún comunicado del Banco Central.