Policía hará fuerte control de circulación de cuatriciclos y motos bajo influencia de la Departamental

El comisario Mayor José Luis Agüero, titular de la Jefatura Departamental Tres Arroyos, dijo a LU 24 que el Operativo Sol “se desarrolla normalmente, tanto en la costa tresarroyense como en Marisol en Coronel Dorrego; hemos tenido algunos hechos, pero tratamos de dar toda la cobertura posible para que salgan las cosas bien, lo que trae aparejado un montón de servicios que no solamente incluyen a la costa, sino operativos ruteros, allanamientos, registros domiciliarios que hacen a la materia de seguridad”.

“Por el momento estamos trabajando fuertemente en lo que son los operativos de ingreso y egreso a la localidades, no solamente en Tres Arroyos sino en Oriente y Marisol, se han dado curso a una orden de servicio para esforzar los controles de transito efectuando justamente la posible comisión de una falta contravencional o delitos con vehículos”, agregó.

“Se impartieron directivas de realizarlos en la zona de médanos y en las bajadas a las distintas playas para tener mayor control de esos lugares, sobre todo en el tema cuadriciclos, donde aplicamos la ley en cuanto a la circulación de los mismos, y en las últimas horas se han secuestrado cuatro cuatriciclos y algunas motos para dar seguridad a la gente, concientizar a los padres porque suele ocurrir que les ceden vehículos a los menores, son máquinas de alta cilindrada, por lo que implica un hecho potencial de accidente y una posible víctima fatal, para lo cual trabajamos fuertemente para impedir los mismos”, dijo.

“Quien transita a bordo tiene que tener seguro, carnet y documentación; es obvio que menores de edad no pueden transitar, y también hay medidas de seguridad exigibles como el uso del casco que es obligatorio y lo tienen que tener al ser interceptados en un operativo policial; un menor sobre un cuatriciclo determina y corresponde el secuestro, está la ley por medio y no hay cuestionamientos, se secuestra el vehículo se in forma al juzgado de faltas municipal de tres arroyos o Dorrego y luego se hacen las gestiones para la restitución una vez que se presenten la documentación y por supuesto con carnet de conductor; hay cuatriciclos de 350, 450 o 600 cc, y la potencia es muy riesgosa para el que lo maneja, o para un tercero que pueda estar en una playa, por lo que hay que tomar ciertas medidas de seguridad y responsabilidad”, reflexionó Agüero.

Consultado asimismo sobre los uniformes que usa el personal policial en verano, dijo el funcionario policial que “la directiva es que use el uniforme azul completo, y pueda adquirir si lo desea el de verano, pero como no se asegura que sea destinado al Operativo Sol el año siguiente, sólo lo usan dos meses, por lo que no deciden la compra, cuyo monto sale de un plus que cobra el oficial además de su sueldo, para compra de uniformes, obviamente avalados por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.