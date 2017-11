Policías desafectados: Agustín García Ramírez será el titular interino de la Comisaría 1°

Finalmente quedó determinado que Agustín García Ramírez será quién conduzca interinamente la Comisaría 1°, luego del desplazamiento del subcomisario Gabriel Blanco y ocho efectivos más por presuntas irregularidades.

En diálogo con LU 24, el Jefe Departamental, comisario mayor José Luis Agüero, dijo que “tomamos conocimiento de la desafectación el sábado en horas de la mañana, luego del mediodía con un correo especial llegaron a esta jefatura departamental las notificaciones de desafectación de algunos efectivos de la Comisaría Primera. Yo no tenía conocimiento de la desafectación, a nosotros no nos ponen en conocimiento de las medidas que se van a tomar”.

“Es una cuestión difícil, debemos respetar ahora el sumario penal y administrativo que hay, veremos la instrucción de ambas piezas judiciales y veremos qué resolución final hay” agregó.

Sobre las recientes declaraciones del intendente Carlos Sánchez, quien no fue informado del desplazamiento de efectivos, Agüero manifestó lo siguiente: “Yo me enteré también por medios locales, vuelvo a repetir que en otras jurisdicciones de la provincia asuntos internos no nos pone en conocimiento de la situación. Sería una falta de respeto mía efectuar algún tipo de opinión sobre esto”.

Sobre la designación de Agustín García Ramírez como titular interino de la Comisaría 1°, Agüero sostuvo que “García Ramírez conoce bien el lugar, estará interinamente y se evaluará con la Secretaría de Seguridad, el Jefe Comunal y Pablo Rigo a ver quién será el efectivo que quedará definitivamente a cargo, habrá que hacer una evaluación acorde a las circunstancias, ya que la Comisaría 1° tiene mucho trabajo y mucha actividad”.