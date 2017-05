Policoop: el Ministerio de Salud exigiría empezar de cero, dijo Escudero

Pablo Escudero, presidente de Policoop, anunció que tras el encuentro con la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, donde se analizó el acompañamiento del Cuerpo Deliberativo a lo realizado por la cooperativa en torno a su denuncia por un presunto “pedido irregular” de autoridades de Región Sanitaria, lograron reunirse en La Plata con la directora de Fiscalización Sanitaria, a la que plantearon directamente qué hacer para habilitar definitivamente el Sanatorio pero se encontraron con que hay que iniciar gestiones desde cero.

“Nos dieron todos los pasos a seguir, hay que hacer de nuevo todo cuanto tiene que ver con habilitaciones, así que llevaremos toda la documentación al Ministerio de Salud. Algo verdaderamente desgastante. Ya habíamos presentado papelería en La Plata para empezar a trabajar; luego juntamos para Fiscalización de Bahía Blanca todo lo relativo a las matrículas de los médicos, papeles que ahora no están, así que hay que hacer todo de nuevo”, admitió Escudero.

El presidente de la cooperativa que gestiona el ex Policlínico advirtió que “queremos hacer todo de manera transparente, por eso llevamos el audio al Concejo, incluso esperamos para presentarnos a la justicia que el Ministerio nos dijera cuándo y cómo. Pero llevamos tres años así. Lo único que queremos es que nos digan cuándo se puede abrir el Sanatorio”.

Escudero anunció que “este será nuestro último intento. Y ya les dijimos al Ministerio que si hay algún interés al que estamos afectando, dejaremos de lado las internaciones, lo que sería tristísimo para Tres Arroyos porque nosotros tenemos equipos, experiencia, cirujanos que quieren trabajar. Por lo pronto, ahora viajamos porque nos va a recibir a las 16 la Vicepresidencia del Senado, donde nos va a atender Carlos Fernández, y el otro martes vamos a estar en Diputados. Ya no sabemos cómo seguir”, reconoció.