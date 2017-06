Policoop en Diputados: “Pedimos que no haya tanta burocracia, la ciudad necesita más camas”

“Volvemos sacándonos otra mochila de encima, pidiéndoles a los diputados provinciales que estuvieron que se pongan las pilas, que ayuden a Tres Arroyos, estamos bregando por las camas, que es lo que menos te deja económicamente pero es lo que falta en la ciudad porque lo que hay no alcanza”, dijo a LU 24 el presidente de Policoop, Pablo Escudero tras reunirse con legisladores bonaerenses que integran la Comisión de Salud.

“Esto es un paso más de la cooperativa. Nos presentamos a la presidenta de la Comisión, Alejandra Lorden, y a sus asesores, les dijimos todo el trabajo que venimos haciendo desde hace 3 años y les pedimos que vayan al Ministerio de Salud y gestionen para poder habilitar esto rápido”.

“Necesitamos que la parte de la Gobernación y ellos mismo estén enterados del proyecto”, indicó al tiempo que aclaró que “estamos dispuestos a pagar por el edificio, que queda para la Provincia y resguardado como bien público de la ciudad”.

“Pablo Garate hizo una buena presentación de la cooperativa y estuvimos explicándoles todo. El eje fue que muevan la expropiación para que nos saquen del cuello de botella que tenemos”, añadió.

En tanto, dio a conocer que “hay muchos expedientes que completar y nos faltan algunas cuestiones como planos autenticados con nombre de la cooperativa, algo que no van a ser factible hasta que nosotros no solucionemos lo de la expropiación del edificio”, precisó.

“Necesitamos trabajar completos. Tenemos el recurso humano, estamos arreglando el edificio y pedimos que den el ‘gancho’ ya. Llegamos al Senado y a Diputados, estamos a nada de lograrlo pero necesitamos la expropiación”, remarcó.

Finalmente, dijo que “solicitamos que se agilicen los papeles, no puede ser tanta burocracia para poder empezar a trabajar. Es algo que la ciudad necesita”.