Policoop no cobra “Plus Médico” en la Guardia a Demanda y convoca a todos los gremios a realizar convenios con la cooperativa

El referente de la Cooperativa de Salud, Policoop, Pablo Escudero, remarcó esta mañana en diálogo con nuestra emisora que el sistema de guardia espontánea continua brindando servicio y no cobra ningún tipo de plus. Se brinda atención a los afiliados de las obras sociales, en el horario de 14 a 21 horas de lunes a viernes.

“La idea era tratar de hacer una salud justa y ofrecer a la comunidad la guardia a demanda. Darle a los afiliados de todas las obras sociales otra alternativa y aclarar que los medios de guardia nuestros, no cobran ningún plus médicos, solo lo de los convenios de las mutuales o lo de su categoría profesional. Se pueden acercar de 14 a 21 de lunes a viernes”, informó.

Explicó además que el sistema de sus asociados que si bien no es una mutual como las que normalmente se conoce “tenemos precios accesibles, y es mucho menos que un plus, si podemos hablarlo y que la gente tenga accesibilidad en el tema del pago, sería importante que desde lo gremial y desde el círculo se sentaran a charlar”.

Convocó a los gremios a reunirse con la cooperativa para avanzar en este beneficio.

Indicó también que el sanatorio funciona bien en el área de los consultorios y que se incorpora próximamente la atención en kinesiología, “tenemos además una oncóloga de Bahía Blanca y hacemos quimio en el sanatorio. Sumamos un clínico, y contamos con atención en nutrición, psicología y demás. Falta reforzar un poco la guardia y se trabaja en traslados en larga distancia, ya van a ser 4 vehículos para tratar de descomprimir las demoras en traslados en la ciudad. Estamos haciendo convenios con todas las obras sociales”.

Escudero dijo que actualmente forman parte de la cooperativa 12 socios fundadores “de 40 que éramos; algunos se fueron en su momento y otros no fueron creyendo en lo que era la cooperativa y se alejaron, pero entre todas las áreas rondamos en más de 40 personas”.

Según anticipó ya cuentan con los planos del edificio “firmados a nombre de la cooperativa y la idea es a fin de año ver si podemos viajar con todo el arco político, para ver si logramos la internación”.